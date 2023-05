Jugó con la tablet de un restaurante y cuando vio la cuenta no lo podía creer: “En shock”

escuchar

TikTok alcanzó un enorme nivel de popularidad en estos últimos años. Los videos que se publican allí suelen viralizarse muy fácilmente y esto es algo que nos permite conocer las distintas historias que comparten los usuarios día a día.

En esta ocasión, una usuaria de dicha red social, @brendaortegad, se hizo viral luego de subir un video en el que su hermana quedó “en shock” tras haber sido protagonista de una insólita situación en un restaurante.

Y es que según el relato de Brenda, su hermana se puso a jugar con una tablet que se encontraba en el restaurante, sin saber que el local le cobraría su uso al momento de entregarle la cuenta.

Le cobraron extra en el restaurante por usar la tablet

“Mi hermana bien feliz jugando con una tablet hasta que llegó la cuenta y nos lo cobraron”, escribió la tiktoker en la descripción del video. Sin embargo, todo lo que eran risas y diversión se transformó en una cara de sorpresa por parte de la joven al ver la cuenta con el recargo.

Luego, Brenda grabó una segunda parte, en la que señaló que su hermana estaba “en shock” mientras la enfocaba y mostraba un gesto de indignación total tras ver el insólito recargo en el ticket.

El video en cuestión acumuló unos 350 mil likes y un sinfín de comentarios por parte de los usuarios, quienes criticaron duramente al restaurante por no advertir las cosas que cobran.

“Se supone que deben avisar las cosas que cobran”, dijo uno de los usuarios, mientras que otros comentaban situaciones parecidas que habían vivido en otros restaurantes. “Una vez fuimos a comer en familia y yo le presté el iPad a mi sobrino. Antes de pagar la chica nos preguntó que quién le prestó la tablet al niño”, señaló otro internauta, al mismo tiempo que otro replicaba que “los precios deberían estar a la vista”.

Incluso, otro tiktoker relató una situación parecida, aunque esta vez, por el uso del baño del local: “Hay lugares que sí cobran. Yo fui dos veces al baño; la primera vez a lavarme las manos y la segunda normal, y me cobraron veinte pesos el baño”.

De hecho, entre las respuestas del video se destaca el comentario de la protagonista del video, quien reveló que el precio era de dos dólares por juego, y que ella jugó “como diez”. De esta manera, el recargo por el uso de la tablet fue de, aproximadamente, veinte dólares.

Además, los comentarios no sólo fueron contra el restaurante en cuestión, si no que muchos tiktokers se apiadaron de la situación al ver la cara de la chica: “Ay, su cara, pobrecita”, “su cara me dio ternura” y “se te borró la sonrisa”, fueron algunas de esas respuestas.

