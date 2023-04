Barby Franco mostró el ticket de cuánto gastó en el supermercado y explotó de indignación: “No me alcanzó la plata”

escuchar

Acostumbrada a compartir el minuto a minuto de su rutina en las redes sociales, Barby Franco no solo muestra lo bueno sino que también deja en evidencia los momentos malos de su día. Así lo hizo en las últimas horas cuando, tras una breve visita al supermercado, decidió utilizar sus Historias de Instagram para expresar su indignación por el monto que terminó gastando. “No me alcanzó la plata”, disparó, indignada, al mostrar una foto en donde podían verse algunos de los productos que compró.

Barby Franco mostró el ticket de cuánto gastó en el supermercado y explotó de indignación

Barby Franco es parte del mundo del entretenimiento y el espectáculo desde hace poco más de una década y, a lo largo de los últimos años, logró hacerse un lugar entre las influencers más activas de las redes sociales. Aunque este estatus de celebridad la lleva a formar parte de exclusivos eventos y de codearse con renombradas figuras de la farándula, nunca se alejó de las tareas cotidianas y, en las últimas horas, fue al supermercado para realizar una gran compra de cara a fin de mes.

Con un gran par de lentes de sol y vestida casual con un buzo rosa claro, la pareja de Fernando Burlando paseó por los pasillos del hipermercado y sumó a su carrito todos los productos que consideró indispensables. Sin embargo, la jornada se complicó cuando fue el momento de pagar.

La compra de Barby Franco en el supermercado

“¿Cuánto todo esto?”, escribió, sobre una foto que subió a las Historias de Instagram en la que se vio la compra que realizó. En la misma, podía verse packs de agua y de gaseosa, varias botellas de detergente, toallitas para bebé, un molde para budines y uno para tortas, una pava eléctrica, rollos de cocina, múltiples paquetes de papel higiénico, limpiador de piso, desinfectantes, alcohol en gel, aceite, lácteos, insecticidas y otros elementos.

A continuación, publicó un video en el que, indignada, expresó: “No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”.

Barby Franco mostró lo que gastó en el supermercado y aseguró que no le alcanzó la plata

A modo de cierre de su descargo, mostró el ticket final de la compra. En el mismo, detallaba que el monto total era de 124.421,36 pesos que, gracias a un descuento, disminuyó a un costo final de 120.180, 65 pesos.

Barby Franco fue al dentista y mostró el impresionante efecto que tuvo la anestesia

Barby Franco no solo usa las redes sociales para mostrar sus accidentados viajes al supermercado. También apela a ellas para registrar los “bloopers” que protagoniza en el día a día. Así lo hizo una semana atrás cuando, entre risas, mostró el cómico resultado de su visita al dentista.

Barby Franco fue al dentista y mostró el impresionante efecto que tuvo la anestesia: “Me re pegó”

A través de un video que filmó cuando todavía estaba sentada en el sillón del consultorio, al mismo tiempo que intentaba sonreír, la exazafata de El último pasajero (eltrece) dejó en evidencia como un costado del labio, completamente dormido, caía para abajo mientras la otra mitad de la cara mantenía la movilidad normal. Divertida, dijo: “Que feo me pegó la anestesia. Muy fuerte”. De fondo, se escuchó cómo alguien, a modo de broma, acotaba: “Lindo para ir a hacer una grabación ahora”.

