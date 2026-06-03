Los nueve frutos secos que recomiendan los cardiólogos para cuidar el corazón después de los 50

El cuidado del corazón trasciende el ejercicio físico o los chequeos médicos anuales. La alimentación cotidiana ocupa un lugar central en el funcionamiento de este órgano que late cerca de 100.000 veces cada día para distribuir oxígeno y nutrientes esenciales por todo el organismo. En este contexto, diversos cardiólogos coincidieron en la importancia de incorporar frutos secos a la dieta para proteger la salud cardiovascular a largo plazo.

Un puñado diario de frutos secos naturales o tostados sin sal ni azúcar añadida es suficiente Freepik

La ciencia respaldó esta recomendación. Según la Fundación Española del Corazón, la ingesta regular de estos productos se asocia de forma directa con mejoras notables en la presión arterial, los niveles de colesterol y el control del peso corporal. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, realizado por expertos de la Universidad Estatal de Luisiana sobre una muestra de 13.000 adultos, demostró que quienes sumaron estos alimentos a su rutina presentaron un índice de masa corporal menor, una circunferencia de cintura reducida y una presión arterial más baja. Además, la investigación subrayó una disminución del colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, y un riesgo reducido de padecer síndrome metabólico.

Según la Fundación Española del Corazón, la ingesta regular de estos productos se asocia de forma directa con mejoras notables en la presión arterial, los niveles de colesterol y el control del peso corporal (Foto: FreePick)

Los especialistas señalaron nueve variedades principales por sus propiedades nutricionales: almendras, nueces, pistachos, avellanas, nueces de Brasil, castañas, macadamias, piñones y pecanas. Estos alimentos contienen grasas saludables, fibra, proteínas, antioxidantes y minerales que actúan como aliados del sistema circulatorio. No obstante, los profesionales advirtieron sobre la necesidad de un consumo consciente y moderado para aprovechar sus virtudes sin excesos calóricos.

Los frutos secos son ideales como snacks (Foto: PIXABAY)

Las pautas establecidas por los expertos sugieren ingerir entre tres y siete porciones semanales, donde cada unidad representa entre 20 y 30 gramos. Es fundamental elegir las versiones crudas o tostadas, siempre sin el agregado de sal, y descartar de forma definitiva las variantes ultraprocesadas o aquellas que contienen azúcares añadidos. La versatilidad de estos productos permite integrarlos con facilidad en el desayuno junto a cereales o yogur, incorporarlos en ensaladas para sumar textura o consumirlos como un snack saludable en los momentos intermedios de las comidas diarias.

Resulta necesario aclarar que los frutos secos no funcionan como un remedio milagroso. Su impacto positivo depende de una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, legumbres y fibra, junto a una reducción estricta en la ingesta de sal, grasas saturadas y azúcares industriales. Cualquier modificación en los hábitos alimenticios requiere un enfoque personalizado; por ello, el consejo médico resulta indispensable antes de realizar ajustes significativos en la dieta personal.

El consumo de estos frutos presenta restricciones específicas para ciertos perfiles

El consumo de estos frutos presenta restricciones específicas para ciertos perfiles. Las personas con alergias diagnosticadas deben evitar su ingesta de manera absoluta. Asimismo, aquellos pacientes que siguen regímenes hipocalóricos deben considerar el alto aporte energético de estos alimentos. Por otra parte, las personas con hipertensión deben evitar las versiones saladas, mientras que los pacientes con patologías renales tienen que limitar su ingesta debido a la presencia de minerales como el potasio y el fósforo, los cuales requieren un control médico riguroso bajo supervisión profesional continua.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA