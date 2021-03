La alegría del imitador del príncipe Harry: gracias a la entrevista de Oprah tiene más trabajo

El imitador del príncipe Harry se mostró contento luego de la entrevista que Meghan Markle y su esposo brindaron a Oprah Winfrey. Según asegura, su trabajo comenzará a “recuperarse”, dado que los duques de Sussex volvieron a ser el centro de atención.

Se trata de Harry Poulson, un joven de 24 años que es constructor de barcos y es tan parecido al hijo del príncipe Carlos y Lady Di que en la calle lo suelen frenar para sacarse selfies. Según informó The Mirror, el “falso” Harry ya lleva recaudado alrededor de 5000 libras esterlinas (casi 7000 dólares) desde la boda real en 2018.

El "falso" Harry participa de eventos e inauguraciones y cobra por sus apariciones Instagram

Parte de su trabajo como imitador consiste en asistir a noches de estrenos, hacer apariciones en boliches y participar como extra en películas. El pago promedio es de 200 libras (277 dólares) por presencia. “Brindé entrevistas frente al Palacio de Buckingham, realicé algunas inauguraciones y trabajé como extra en películas que necesitaban una persona idéntica al príncipe Harry... y siempre tuve una buena reacción”, narró el “otro” Harry.

Sobre el impacto de su presencia en la gente, relató: “Cuando trabajaba en un pub local, la gente escribía en las redes sociales que el príncipe Harry les había servido o lo habían visto emborrachándose al otro lado del bar”.

La primera vez que advirtió su parecido con el hermano de William fue hace tres años. Cuando tenía 21 unos amigos le señalaron la semejanza y un periódico local provocó cierto entusiasmo en la ciudad al publicar una foto del “príncipe Harry” en una playa local.

Recuperar el ritmo de trabajo

Sin embargo, desde el “Megxit”, cuando los duques se fueron a vivir a Estados Unidos y se alejaron de la familia real, el interés por ellos se desplomó, lo que generó que el trabajo mermara. “Desde que se mudaron a Los Ángeles todo se calmó. No he realizado ninguna aparición desde septiembre”, afirmó el imitador, quien contó que, al no ser su trabajo principal, pudo seguir viviendo como carpintero estos últimos meses.

El imitador cuenta que le entretiene mucho su trabajo

Respecto de la popularidad del príncipe Harry, observó: “Afortunadamente, nadie que conozca cambió su opinión sobre él desde que se mudó y todavía es muy querido”.

Además, explicó que tras la entrevista, emitida el domingo 7 de marzo pasado en la televisión estadounidense, “el trabajo debería comenzar a regresar”. “Estuvieron el centro de atención de manera masiva recientemente, así que creo que habrá una buena cantidad de interés”, completo.

El imitador de Harry apoya la decisión de los duques de Sussex de mantener su privacidad

A pesar de que el quiebre con la familia real haya impactado en su bolsillo, el imitador respalda que la pareja haya tomado esa decisión. “Creo que tienen derecho a quejarse de la invasión de la privacidad”, expresó. La empatía del “falso” Harry, con el duque de Sussex es genuina. “Creo que tenemos una personalidad similar. Parece sano, realmente relajado y con los pies en la tierra. Hay personas peores con las que podría confundirme”.

Para el “doble”, su trabajo es muy entretenido. “Todas las personas con las que trabajé solían decirme cuánto me parecía a él y hacían bromas al respecto. Ser un imitador del príncipe Harry siempre ha sido muy divertido, así que estoy deseando volver a hacerlo”, destacó.

