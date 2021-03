La reina Isabel reaparece en público tras la entrevista de Harry y Meghan

LONDRES.- La reina Isabel de Gran Bretaña hizo su primera aparición desde la explosiva entrevista de su nieto, el príncipe Harry, y su esposa, Meghan,que sacudió a la monarquía, pero no se refirió a la crisis que había provocado a su familia.

La monarca apareció en una videollamada con científicos y niños para conmemorar la Semana de la Ciencia Británica, y no habló de las polémicas declaraciones de su nieto y su esposa. El enfoque habitual de lo que han dicho es que es un asunto privado y familiar.

Durante el reportaje con Oprah Winfrey, Meghan dijo que un miembro de la familia real había hecho un comentario racista y Harry criticó a sus familiares por la forma en que lidiaron con el trato de la prensa a su esposa. Sus consecuencias dominan los medios británicos desde que se emitió el domingo pasado.

El jueves, el hermano mayor de Harry, el príncipe Guillermo, dijo a los periodistas “no somos para nada una familia racista”, el día después de que la monarca de 94 años emitió un comunicado en nombre de la realeza en el que dijo que estaban tristes por lo desafiantes que habían sido los últimos años para la pareja.

La reina Isabel en diálogo con los participantes del encuentro sobre la Semana de la Ciencia británica Buckingham Palace

El periódico The Sun, citando a una fuente no identificada, dijo que el padre de Harry, el heredero al trono, el príncipe Carlos, había querido emitir una refutación punto por punto, pero la familia real había decidido no involucrarse en una batalla de “ojo por ojo”.

Durante su participación en el encuentro sobre la Semana de la Ciencia Británica, Isabel habló de las últimas actualizaciones de la misión Perseverance de la NASA a Marte, así como del descubrimiento de un raro meteorito que aterrizó en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, el mes pasado, el primero en ser recuperado en el Reino Unido en 30 años.

“Me alegro de que no haya golpeado a nadie”, bromeó la reina durante la exhibición virtual, que tuvo lugar el miércoles aunque los detalles fueron revelados por el Palacio de Buckingham este viernes.

Cuando la científica espacial y comunicadora Maggie Aderin-Pocock dijo que las hazañas del ruso Yuri Gagarin, el primer humano en el espacio en 1961, la inspiraron a seguir su carrera, Isabel, quien ha reinado durante 69 años, contó que lo había conocido personalmente poco después de ese hito en el Palacio de Buckingham. Cuando le preguntaron cómo era, la reina respondió: “Ruso, no hablaba inglés. Era fascinante y supongo que ser el primero fue particularmente fascinante”.

Agencia Reuters

LA NACION