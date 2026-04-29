La colombiana que conquistó a dos hermanos de Michael Jackson y vivió dos décadas con el Rey del Pop

Alejandra Genevieve Oaziaza nació en Bogotá y terminó unida al clan Jackson: primero tuvo hijos con Randy y luego se casó con su hermano Jermaine

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En el clan Jackson hay una historia poco contada que vuelve a despertar interés con el estreno de Michael, la biopic sobre Michael Jackson protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson. Detrás del joven actor que interpreta al “Rey del Pop” aparece una figura clave: su madre, Alejandra Genevieve Oaziaza, una colombiana de bajo perfil que terminó unida, de una forma inusual, a una de las dinastías musicales más famosas del mundo.

Alejandra Genevieve Oaziaza, nació en Bogotá y llegó a Estados Unidos de chica

Alejandra nació en Bogotá, Colombia, en una familia humilde. Desde muy chica tuvo que asumir responsabilidades que no correspondían a su edad. En una charla TEDx recordó que, cuando tenía cuatro años, salió descalza de su casa en busca de ayuda porque estaba sola con su hermano bebé, que no paraba de llorar. Esa experiencia, contó, le dejó una enseñanza que la acompañaría toda la vida: “El amor es más fuerte que el miedo”.

Luego se mudó a Los Ángeles junto a su madre y su hermano menor. Pero a los 15 años su vida volvió a dar un giro de 360 grados: su madre tuvo que regresar a Colombia y Alejandra quedó al cuidado de su hermano. Así, siendo apenas una adolescente, asumió un rol que marcaría su historia.

Dos Hermanos y una traición

Su entrada al mundo Jackson llegó en 1986, cuando se enamoró de Randy Jackson. Ella tenía 17 años y él, 24. Randy era uno de los hermanos menores del clan: músico, cantante y multi-instrumentista. Aunque no formó parte de la primera etapa de The Jackson 5, se sumó después, cuando el grupo pasó a llamarse The Jacksons. Tocaba guitarra, percusión y teclados, y acompañó a la banda en giras y grabaciones.

Aunque participó en numerosos conciertos, presentaciones y grabaciones junto a sus hermanos, Randy (el que aparece saltando en la imagen) no formó parte de la formación original de The Jackson 5. Su debut oficial con el grupo en vivo fue recién a finales de 1971

Alejandra y Randy estuvieron juntos durante años, aunque nunca se casaron. De esa relación nacieron dos hijos: Genevieve y Randy Jr. Fue una historia intensa y también difícil.

En marzo de 1993, Randy atravesó uno de los episodios más insólitos de su vida. Tenía 31 años y estaba de visita en una zona rural de Colombia cuando fue retenido por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un puesto de control. Los rebeldes no lo reconocieron y para salir de la situación, Randy improvisó una historia: les dijo que era un evangelista jamaiquino sin dinero. La estrategia funcionó. Después de ocho horas, fue liberado, denunció lo ocurrido ante la Embajada de Estados Unidos y salió del país. Cuando la noticia trascendió, algunos líderes del ELN se sintieron avergonzados por haberlo dejado ir y habrían ordenado su asesinato.

En 1979, Randy sufrió un grave accidente automovilístico que le dejó las piernas y los pies seriamente lesionados. Los médicos le dijeron que quizá no volvería a caminar, pero él se negó a aceptar ese destino. En junio de 1980, apareció en la portada de Jet con el titular: “Randy Jackson vuelve a caminar: habla sobre su futuro”. En 1981, ya estaba de regreso en el escenario

Después del susto , la pareja regresó con sus hijos a Estados Unidos. Katherine Jackson, madre de Randy, Michael y el resto de los hermanos, los recibió en Hayvenhurst, la mansión familiar ubicada en Encino, California. Lo que al principio parecía una estadía breve para recuperarse del trauma terminó convirtiéndose en una residencia: Alejandra (con su marido y sus hijos, claro) vivió más de dos décadas en el hogar de los Jackson.

Hayvenhurst, la mansión de la familia Jackson. Está ubicada en Encino, un barrio de Los Ángeles, en California. Allí crecieron y vivieron varios de los hermanos Jackson, incluidos Michael y Janet Jackson

Con el tiempo, la relación entre Alejandra y Randy empezó a desgastarse. Ella sintió que Randy no le daba el lugar que esperaba dentro de la pareja. “Randy no me trataba como si yo fuera la indicada”, dijo Alejandra en una entrevista citada por el New York Post.

Alejandra sostiene en brazos a Randy Jr., su hijo con Randy Jackson Instagram

En 2001, los seis hermanos actuaron juntos en el Madison Square Garden durante dos noches

En medio de esa etapa apareció Jermaine Jackson, hermano mayor de Randy y de Michael. Para Alejandra, él representaba algo distinto. Según contó, lo veía como un hombre más orientado a la familia.

Jermaine también tenía una historia propia dentro del clan. Fue uno de los fundadores de The Jackson 5 y durante años buscó su lugar en una familia atravesada por el talento, la fama y las comparaciones. Su relación con Michael fue compleja, estuvo marcada por el afecto y las rivalidades: llegó a sentir que parte de ese éxito también pudo haber sido suyo. A diferencia de sus hermanos, cuando el grupo dejó Motown Records, Jermaine decidió quedarse en la discográfica para seguir sus propios planes musicales.

Alejandra y Jermaine Jackson se conocieron mientras ella estaba en pareja con su hermano Randy Jackson

En ese contexto familiar, delicado y lleno de tensiones, Jermaine y Alejandra comenzaron una relación. En 1995 se casaron en secreto. La decisión abrió una herida dentro de la familia y, según la prensa, marcó un quiebre entre los hermanos. Randy se sintió traicionado por Jermaine, mientras Alejandra quedó en el centro de una historia que mezclaba amor, familia, fama y lealtades rotas. La matriarca Katherine Jackson también tomó partido y consideró que la relación había nacido de la traición y comenzó a tratar a Alejandra “como a la servidumbre”.

Con Jermaine, Alejandra tuvo dos hijos: Jaafar y Jermajesty. También crio a Donte Jackson, un chico a quien Jermaine había adoptado. Así, sus hijos quedaron unidos por una trama familiar poco común: algunos eran hermanos por parte de madre y, al mismo tiempo, primos por el lado paterno.

En distintas apariciones públicas y en videos que comparten en sus redes sociales, los chicos hacen bromas sobre su original parentesco: “Sí, somos hermanos y primos al mismo tiempo”, dicen.

Jaafar Jackson, el hijo de Alejandra interpreta a Michael Jackson en su biopic

Desde afuera, formar parte de los Jackson podía parecer un cuento de hadas. Pero para Alejandra fue también una vida marcada por presiones, silencios y exigencias.

En una charla TEDx, ella habló de esos años como una etapa en la que llegó a perder parte de su identidad por dedicarse por completo a sus roles familiares. “Nunca me he visto a mí misma como víctima”, dijo. En medio del caos, explicó, aprendió a sostenerse en la alegría.

Alejandra junto a su hijo Jaafar Jackson, fruto de su matrimonio con Jermaine Jackson y elegido para interpretar a Michael Jackson en la biopic sobre el Rey del Pop

Alejandra Genevieve Oaziaza es madre de cinco hijos: Genevieve y Randy Jackson Jr., de su relación con Randy Jackson; Jaafar y Jermajesty, de su matrimonio con Jermaine Jackson; y Donte, a quien también crio como parte de la familia Jackson

Pero la relación entre Alejandra y Jermaine no funcionó. A los conflictos familiares y económicos se sumaron las versiones sobre infidelidades. Una de ellas fue con Lawanda, una mujer cercana al entorno familiar. En 1999, Jermaine, que para entonces se había convertido al islam y aun seguía casado legalmente con Alejandra, se casó en una mezquita con Lawanda. Años después, el matrimonio llegó a su fin: se separaron en 2004 y el divorcio concluyó en 2008.

En los años 80, Alejandra comenzó una relación con Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos. Más tarde se casó con su hermano, Jermaine Jackson, y tuvo con él otros dos hijos, entre ellos Jaafar Jackson, quien interpreta a Michael Jackson en su biopic

Tras la separación, Alejandra optó por alejarse de la atención mediática. Se concentró en la crianza de sus hijos y en su carrera de diseñadora de moda. Durante años, su nombre quedó en un segundo plano, hasta que la elección de Jaafar Jackson para interpretar a Michael volvió a iluminar esta rama particular del árbol familiar.