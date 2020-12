La foto del maestro trabajando desde un hospital conmovió a todos Crédito: Facebook

La imagen de un profesor acostado sobre una camilla de un hospital mientras corrige exámenes emocionó a la comunidad virtual. Se trata del docente mexicano radicado en Estados Unidos, Alejandro Navarro, quien a las pocas horas murió. Su entrega hacia su trabajo generó admiración y rápidamente miles de usuarios compartieron su historia a través de las redes sociales.

La foto fue publicada el jueves pasado por su hija, quien se despidió de su padre con tiernas palabras. "Este es mi papá Alejandro Navarro el día antes de su fallecimiento, preocupado por finalizar las calificaciones para los informes de progreso", escribió Sandra en su cuenta de Facebook.

La mujer explicó que el docente sabía que iba a ir a una sala de emergencias, por lo que decidió llevar en su mochila "su computadora portátil y el cargador". Además, contó detalles sobre la dramática situación: "Los médicos venían a verlo. Le estaban haciendo pruebas, le decían que tenía que decidir qué quería en caso de que su corazón se detuviera: RCP e intubación o irse en paz. Él respondía a las preguntas y luego continuaba con las calificaciones".

Sandra narró que tres días antes había ido a la casa de su padre a verlo y que, durante las dos horas que duró la visita, el hombre había estado trabajando. "Ojalá hubiera cerrado su computadora portátil y disfrutado el tiempo con él", se lamentó.

A su vez, aprovechó para reclamar por la situación que viven los docentes. "Los maestros dedican tantas horas extra, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los maestros se preocupan por cumplir con sus deberes", continuó.

Sandra aprovechó para realizar un especial pedido: "Agradezcan a sus profesores. Si está casado con uno, ayudalo a establecer límites. Si sos hijo de uno, no lo dejes trabajar una vez que está en su casa. Sé amable con los profesores. Profesores, no normalicen el trabajo fuera de horario, no normalicen quedarse en el trabajo hasta tarde. Sos reemplazable en el trabajo, pero no sos reemplazable en casa".

Finalmente, Sandra completó su carta con un sincero: "Papá, ¡te extrañaremos mucho! ¡Te amo!".

La publicación generó numerosas reacciones entre la gente y fue compartida más de 78.000 veces.