La contundente decisión de William que hizo llorar al príncipe Carlos

El príncipe Carlos, heredero al trono británico, confesó que una decisión de su hijo William le generó tanta conmoción que no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. Así lo informó el diario The Mirror.

En 2019 William habló sobre sus planes a futuro y su herencia real en el documental Príncipe Carlos: el Ducado de Cornualles desde adentro. En esa ocasión, el segundo en la línea a la Corona contó qué hará cuando su abuela Isabel II, la reina de Inglaterra, muera y su padre acceda al trono.

El príncipe William conmovió a su padre Carlos con una declaración que aparece en un documental realizado por la señalo británica ITV Mirror

Cuando eso suceda, William heredará el título de príncipe de Gales, algo que considera muy valioso. “Empecé a pensar en cómo heredaré el ducado algún día y qué haré con él. Creo que es muy importante, en lo que respecta al ángulo familiar, de verdad”. A su vez, aseguró que también había pensado en pasar la propiedad a sus propios hijos cuando llegue el momento.

La decisión de William emocionó a Carlos, quien desde hace 52 años que ocupa el ducado de Cornualles. “Cuando lo vi, no podía creerlo. Me conmovió profundamente lo que dijo”. Incluso, admitió: “Francamente, me hizo llorar. De verdad lo hizo, porque de repente lo pensé bien y tan solo escuchar eso de él hizo que los últimos 50 años valieran la pena”.

El príncipe Carlos se mostró orgulloso de su primogénito AP

De acuerdo con lo publicado por el medio británico Metro, la finca del ducado posee casi 52.610 hectáreas, emplea a 150 personas y genera más de 20 millones de libras esterlinas (27.520.980 dólares) al año para el propietario, que en la actualidad es Carlos.

El domingo, durante la primera ceremonia del premio Earthshot, promovido por William para fomentar ideas innovadoras para salvar el planeta, Carlos volvió a mostrarse orgulloso de su primogénito y se mostró admirado por la iniciativa, que incluye otorgar cinco subvenciones de 1 millón de libras (1.376.049 dólares) al año para proyectos que abordan la crisis del cambio climático.

“Estoy muy orgulloso de mi hijo, William, por su creciente compromiso con el medio ambiente y la audaz ambición del Earthshot Prize. Como mundo, debemos unirnos para inspirar, reimaginar y construir el futuro sostenible que tanto necesitamos para la próxima década, pensando en las generaciones futuras. El premio y sus inspiradores nominados nos ayudarán a encontrar soluciones innovadoras”.

Al parecer, William y Carlos afianzaron su relación en los últimos tiempos. “En los últimos dos años, los dos hombres se han vuelto mucho más cercanos y su vínculo, mucho más fuerte”, consideró la experta real Emily Andrews.

La especialista añadió: “En parte, esto es natural a medida que envejecen y se dan cuenta de que tienen valores compartidos en la protección de la monarquía. Pero también, ha sido una necesidad ya que la institución ha sufrido golpes en su reputación”.