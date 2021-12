La Datcha: el rompehielos de lujo, valuado en 100 millones de dólares, que está varado en Ushuaia por un motivo insólito

LA NACION

Es único en su especie. Durante su botadura, en Holanda, hace poco más de un año, fue presentado como “el primer rompehielos de lujo” del planeta. Su propietario lo pagó 100 millones de dólares. Puede romper capas de hielo de hasta 40 centímetros, lo que le permite navegar prácticamente por los siete mares. “Desde el Ártico hasta el Antártico”, dice con orgullo el sitio web de Amels Yachting, su armador. La Datcha –así lo bautizaron- está haciendo su viaje inaugural. Ya recorrió gran parte del globo. Estuvo en Kamchatka, Nueva Guinea, Maldivas, bordeó el Ciudad del Cabo y llegó finalmente a Tierra del Fuego. El plan original era zarpar el 21 de diciembre para pasar la Navidad en la Antártida, pero un error insólito frustró sus planes. Cuando amarró en el puerto de Ushuaia , su tripulación lanzó el ancla sin verificar que el otro extremo de la cadena estuviese correctamente amarrado… y la perdió en el fondo del mar. Las leyes marítimas no permiten navegar sin ancla, por lo que la Prefectura Argentina le impidió volver a salir. La tripulación y los pasajeros abandonaron la provincia vía aérea, mientras una empresa de buzos fueguina busca el ancla en la profundidad del canal de Beagle.

La Datcha y su "hermana menor", la lancha de desembarco Gentileza: damenyachting

El salón principal de La Datcha Gentileza: damenyachting

La barra de La Datcha emula un iceberg Gentileza: damenyachting

Los dos helicópteros de La Datcha en su visita a Kamchatka Gentileza: damenyachting

La Datcha tiene dueño. Es propiedad del magnate ruso Oleg Tinkov (54), hijo de un minero de Siberia, que amasó su primera fortuna con una fábrica de cervezas. Pero finalmente grabó su nombre en la categoría “billonaires” de Forbes en 2007 cuando entró en el mundo de las finanzas y fundó Tinkoff Bank, pionero en banca electrónica en su país. Hoy su fortuna está calculada en 6.800 millones de dólares y ocupa el puesto 608 entre los más ricos del mundo . Oleg, todo un personaje, de altísimo perfil, suele aparecer en los comerciales de su compañía. No está certificado si estaba a bordo de La Datcha cuando quedó varado en Ushuaia.

El magnate ruso Oleg Tinkov, de 54 años, propietario de La Datcha. Forbes estima su fortuna en 6.800 millones de dólares y lo coloca en el puesto 608 entre los más ricos del mundo.

“Datcha” es el nombre que se les da a las casas de campo en Rusia. Su ficha técnica impresiona: mide 77 metros de largo y 14 de ancho. Su tripulación es de 24 marineros y tiene capacidad para 12 pasajeros. Sus planos revelan un enorme salón en la cubierta principal, cuatro suites y dos master suites con hidromasajes, gimnasio y sala de masajes, además de un centro de buceo presurizado de última tecnología. Tiene todos los juguetes que puede exigir un magnate. La lista es asombrosa. A saber: dos helicópteros Europcopter B3, un submarino con capacidad para tres pasajeros, dos motos de nieve, cuatro motos de agua, tres seabobs (propulsores submarinos para buceo), una lancha para esparcimiento y un bote de lujo para desembarcar en destinos que no permitan el amarre. Además, cuenta con toboganes inflables para saltar al mar desde las cubiertas, equipos de kitesurf, paddlesurf, windsurf, kayaks y bicicletas para el agua.

La Datcha puede romper hielos de hasta 40 centímetros de espesor. Gentileza: damenyachting

Uno de los depósitos donde se almacenan los "juguetes de agua" de La Datcha Gentileza: damenyachting

Los baños de La Datcha, puro lujo Gentileza: damenyachting

Entre sus múltiples negocios, Oleg Tinkov tiene también una cadena de hoteles de lujo con alojamiento en algunos de los destinos más exclusivos del mundo: Courchevel (Francia), Val Thorens (Francia), Astrakhan (Rusia). Forte dei Marmi (Italia) y Cabo San Lucas (México). Desde su botadura, La Datcha fue incluido en la lista de hospedajes de seis estrellas. Es decir que quien esté interesado en vivir la experiencia de navegar en el primer rompehielos de superlujo puede hacerlo. En su página web precisa las tarifas: 840.000 euros por semana, más expensas, durante el verano europeo, y 900.000 euros, más expensas, durante el invierno europeo.

“Por normas internacionales, la Prefectura Naval Argentina no le permite navegar sin un ancla. Es un tema de seguridad del barco. Hasta que no la recuperen o traigan otra, no pueden zarpar”, explicó a Télam Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos.

La cubierta exterior, en popa, de La Datcha está dividida en un gran living y una mesa de comedor Gentileza: damenyachting

El gimnasio de La Datcha Gentileza: damenyachting

Uno de los livings en la cubierta principal de La Datcha Gentileza: damenyachting

La sala de masajes de La Datcha Gentileza: damenyachting

Tritón, el submarino de La Datcha, en el corazón del barco Gentileza: damenyachting

Una de las dos máster suites de La Datcha Gentileza: damenyachting

Uno de los dos jacuzzi interiores en La Datcha Gentileza: damenyachting