La técnica milenaria para atraer el dinero con un puñado de arroz, según el Feng Shui

El Feng Shui es una disciplina ancestral que sirve para equilibrar las energías en todo ámbito de la vida. Con muchos matices para analizar, este sistema filosófico propone el uso de elementos cotidianos para fomentar la estabilidad material y atraer nuevas oportunidades.

Entre las prácticas más difundidas dentro de esta corriente, se encuentra el uso de arroz crudo como un método recurrente para atraer el dinero. La tradición sostiene que este cereal actúa como un imán para la abundancia, siempre que su colocación siga criterios específicos de orden y limpieza.

Los granos de arroz son claves para el ritual del Feng Shui Pixabay

Según los expertos en la materia, este ritual cobra una relevancia particular cuando se le presta atención a los detalles técnicos: para ejecutar esta practica se recomienda la disposición de pequeños montículos de arroz o recipientes con granos crudos en los ángulos de las habitaciones.

De esta manera resulta fundamental priorizar la zona cercana a la entrada principal y el sector sudeste, punto geográfico tradicionalmente asociado con la riqueza. El arroz debe mantenerse siempre seco y en condiciones óptimas de higiene, ya que cualquier signo de suciedad o descomposición interfiere con el objetivo buscado. La intención clara del habitante resulta, según el Feng Shui, un componente indispensable para el éxito de este ejercicio energético.

El factor temporal juega un rol clave en la efectividad del método. Se sugiere renovar los granos cada siete días, pues este intervalo simboliza el movimiento constante y la circulación necesaria de los recursos financieros.

Cómo utilizar el arroz para el ritual del Feng Shui

Si un espacio de la vivienda presenta “pesadez”, falta de impulso o una sensación marcada de bloqueo material, el uso de arroz en sus esquinas ayuda, en teoría, a equilibrar la atmósfera y a facilitar la apertura de nuevos caminos laborales o personales. No obstante, el sistema advierte sobre zonas prohibidas para su ubicación. Jamás es recomendable situar los recipientes cerca de la basura, en sitios con humedad excesiva o en sectores donde el orden es inexistente. La energía de la abundancia demanda limpieza para fluir.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA