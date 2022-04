La divertida forma que un profesor encontró para enseñarles a sus alumnos a rimar

Eduardo Bracamontes no es lo que se considera un docente convencional. Este maestro mexicano de cuarto 4° grado no solo tiene llegada a sus alumnos por su juventud, si no también por sus particulares métodos de enseñanza. De hecho, en la clase de Lengua decidió enseñarles rimas a los chicos, les propuso que hicieran ejercicios con elementos propios del freestyle, las batallas de gallos y el rap, luego las publicó el video en las redes y se convirtieron en viral.

En un primer momento, Bracamontes les explicó de qué se trataban las rimas, cómo se debía calcular la métrica y luego la consigna fue que escribieran las suyas. En el trabajo no había restricciones de temas, solo les pidió que fueran creativos y el resultado fue mucho mejor de los esperado.

En consecuencia, el joven se divirtió con cada una de las propuestas, las cantó y subió la secuencia a TikTok. “Rapeando con las rimas de mis alumnos”, fue el título elegido para el primero de los tres posteos. Luego, continuó riéndose con las ocurrencias de los chicos y grabó dos videos más.

“Las Andreas del salón son niñas fresas, cuando hablan me estresan, para rapear tengo destreza, hasta los pies se me tropiezan”; “El Tomás se saca los mocos, se ve que en su casa se roban los focos”; “Cada vez que te bañas te hace daño, por eso te bañas una vez al año”; “A ti te falta una tuerca, que ya tiene la puerta y como como una puerca”, fueron algunas de las tantas estrofas que los alumnos le entregaron y Bracamontes celebró y entonó.

Hasta el momento, si bien transcurrieron pocas semanas desde su publicación, tan solo el primer video obtuvo más de 4.500.000 reproducciones, 755.000 likes y más de 5.000 comentarios.

En diciembre, otro docente mexicano también se popularizó en las redes sociales por utilizar un método no convencional para sus alumnos. En esta oportunidad, fue aplicado para comunicarles que se desaprobaron la materia. Lejos de dramatizar, el profesor compartió en su cuenta de TikTok una innovadora y divertida manera de dar el difícil anuncio.

Identificado como @profejuani, Juan Ji Holguín es un docente oriundo de México que recurrió a una banda de cumbia local para que musicalice su canción. El profesor se basó en el tema “Tus jefes no me quieren”, del Grupo Ensamble, y sobre la melodía original ideó una letra aplicada a la desaprobación de un examen y la necesidad de rendirlo en “el extra”, tal como le dicen al período de orientación y evaluación de diciembre en el país vecino.