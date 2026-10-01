La frase del día de Platón: “La pobreza no consiste en la disminución del patrimonio, sino en la acumulación de la codicia”
El filósofo griego vincula la insatisfacción humana con la falta de moderación de los deseos personales; la explicación detrás
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La filosofía clásica estableció una distinción fundamental entre la carencia material y la percepción subjetiva de la escasez. Platón, fundador de la Academia en el siglo IV a.C., sostuvo en su obra Las Leyes que la pobreza no deriva necesariamente de una disminución de los bienes, sino de la acumulación de la codicia.
Esta perspectiva plantea que el sentimiento de carencia surge cuando la ambición desmedida supera la capacidad de satisfacción, lo que genera una espiral de infelicidad que persiste incluso en contextos de abundancia material. “La pobreza no consiste en la disminución del patrimonio, sino en la acumulación de la codicia”, escribió el filósofo.
La subjetividad de la abundancia en la Academia
Para Platón, el funcionamiento de las sociedades y las leyes era indisociable del estudio de la mente humana. A través de sus diálogos, el pensador exploró cómo la justicia, la política y la educación influyen en la naturaleza del conocimiento y en la gestión de las necesidades. El filósofo argumentaba que la riqueza posee una vertiente subjetiva tan influyente como la material, lo que sugiere que la falta de un límite interno al afán de desear conduce a una esclavitud frente a las propias pasiones.
En textos como el Fedro, se señala que el desconocimiento de uno mismo deriva en una inquietud constante del alma. Según este planteamiento, aquel que no logra moderar su avaricia se convierte en esclavo de sus impulsos, lo que establece un paralelismo con las dinámicas de consumo contemporáneas, donde la sensación de falta suele provenir del anhelo desmedido de posesión más que de carencias reales.
La virtud frente a la acumulación material
El análisis platónico no ignora la importancia de contar con los medios necesarios para una vida digna, sino que advierte sobre el riesgo de que el afán de acumulación anule el bienestar. En el diálogo Gorgias, Platón defendió que la virtud, y no la riqueza, es el factor determinante para la felicidad de un individuo.
La moderación y la prudencia se presentan, por tanto, como herramientas esenciales para alcanzar un equilibrio que el simple atesoramiento de bienes no puede garantizar. Esta visión fue compartida y reforzada por otros pensadores de la antigüedad y la modernidad:
- Séneca: en sus Cartas a Lucilio, afirmó que la verdadera pobreza reside en el anhelo constante de más, no en la posesión de poco.
- John Stuart Mill: el economista y filósofo coincidió siglos después al señalar que la riqueza reside en el contento y no en la exigencia perpetua de incremento material.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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