La historia del hombre de 93 años que logró parecer de 40 gracias a cuatro rutinas diarias

Richard Morgan, un ciudadano irlandés de 93 años, supo acaparar la atención internacional en 2024 tras participar en una rigurosa investigación publicada en la prestigiosa revista científica Journal of Applied Physiology. En ese medio, los especialistas detallaron su plan de entrenamiento, su dieta y sus costumbres diarias. En ese momento, ante el The Washington Post, Morgan aclaró que su estilo de vida saludable comenzó a los 73 años, una etapa tardía para iniciar el deporte competitivo.

Richard Morgan, cuando tenía 84 años, compitió en el Campeonato del Mundo de Remo Captura

Antes de esa edad, el deportista jamás practicó disciplinas físicas formales. Sin embargo, adoptó el hábito del ejercicio constante y experimentó cambios notables en su organismo. Los análisis médicos demostraron que su capacidad pulmonar, su masa muscular y su salud cardiovascular corresponden a las de una persona de 40 años.

Richard Morgan reveló sus pautas de entrenamiento a los 93 años (Captura video)

Los cuatro pilares fundamentales para una vida plena

Entrenamiento diario: el campeón mundial de remo dedicaba 45 minutos diarios a la actividad física, un hábito constante que genera beneficios notables en su sistema circulatorio y previene el deterioro orgánico.

el campeón mundial de remo dedicaba 45 minutos diarios a la actividad física, un hábito constante que genera beneficios notables en su sistema circulatorio y previene el deterioro orgánico. Entrenamiento mixto: Morgan combinaba diferentes intensidades en sus circuitos: el 70% comprende ejercicios suaves, el 20% exige un esfuerzo moderado y solo el 10% demanda el máximo rendimiento competitivo.

Morgan combinaba diferentes intensidades en sus circuitos: el 70% comprende ejercicios suaves, el 20% exige un esfuerzo moderado y solo el 10% demanda el máximo rendimiento competitivo. Levantamiento de pesas: el atleta utilizaba mancuernas y ejecuta series de flexiones y estocadas varias veces por semana, lo cual otorga fuerza, estabilidad y tonicidad muscular frente al paso del tiempo.

el atleta utilizaba mancuernas y ejecuta series de flexiones y estocadas varias veces por semana, lo cual otorga fuerza, estabilidad y tonicidad muscular frente al paso del tiempo. Alimentación proteica: el consumo frecuente de proteínas resultaba indispensable para conservar la masa muscular, acelerar la recuperación física y evitar la fragilidad propia de la vejez avanzada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Estefani Salazar