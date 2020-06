La influencer rusa Marina Balmasheva dejó a su marido por su hijastro 15 años menor y ahora esperan un hijo

La influencer rusa Marina Balmasheva tiene 35 años y estuvo en pareja durante una década con Alexey , un hombre 10 años mayor. Luego, Balmasheva se separó y volvió a rehacer su vida junto Vladimir , el hijo de su ex, que es 15 años menor y con el que compartió varios años de su infancia y juventud. Ahora, Marina y Vladimir contaron que esperan un hijo.

"Ya me cansé de esconderme", escribió ella en las últimas horas. "Sé que pasó poco tiempo, pero se los quiero contar". De esa forma, Balmasheva le dijo a su nueva pareja que está esperando un hijo suyo. La influencer filmó el momento exacto en el que le contó a su novio la noticia y lo publicó en Instagram.

Según le dijo Alexey a la prensa rusa, la relación entre Marina y su hijastro comenzó antes del divorcio. La expareja de la influencer la responsabilizó de "seducir" al joven. "Vova no es capaz de eso -dijo el hombre sobre su hijo-. No había tenido novia antes que ella". Ofendido por la situación, el hombro contó a los medios que, al enterarse del amorío, le exigió el divorcio. "La hubiera perdonado si él no fuera mi hijo", relató.

Luego de que la noticia se dio a conocer, Balmasheva blanqueó su situación sentimental en Instagram, donde tiene más de 400.000 seguidores. Y lo hizo de una forma bastante curiosa, y que le valió miles de críticas: publicó dos fotos en las que se la ve junto a Vladimir. En la primera, él tiene siete y ella 22. En la segunda, él tiene 20 y ella 35. "Sé que algunos nos juzgarán", se defendió la instagrammer. "Pero estamos felices y deseamos que tú también lo estés".

Las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar. Hubo quienes opinaron que tener una relación con un niño al que ayudó a criar es inmoral.

Pero las críticas no hicieron mella a la relación que mantienen. Balmasheva aseguró en aquel momento que quería tener hijos con Vladimir, lo que finalmente acaba de confirmarse. "Uno nunca sabe las vueltas que dará la vida ni cuando vas a conocer a una persona que te haga sonreír. Sé que muchos van a juzgarnos, otros nos acompañarán", aseguró meses atrás.