El divertido blooper que obligó a Rosalía a interrumpir una entrevista en Brasil

En medio del furor por su último disco, LUX, y su extensa gira internacional que la trajo hasta Argentina, Rosalía volvió a acaparar la atención mundial pero esta vez no por su música sino por un insólito episodio que se viralizó en redes sociales. La artista catalana protagonizó un divertido susto con un insecto durante una entrevista en Brasil, en un incidente que mostró toda su espontaneidad y que despertó la risa de sus fanáticos.

El inesperado momento ocurrió en Río de Janeiro, donde Rosalía se encontraba promocionando su trabajo y concediendo entrevistas a la prensa local. Fue durante una nota para el programa televisivo Fantástico Show da Vida, filmada a los pies del icónico Cristo Redentor, cuando la situación tomó un giro inesperado. Mientras dialogaba animadamente con la periodista Ana Carolina Raimundi, una cucaracha de gran tamaño apareció en escena, interrumpiendo abruptamente el curso de la conversación.

La cantante se paró de su silla al ver el insecto

La reacción de Rosalía fue inmediata y completamente genuina: con un grito de alarma, exclamó: “¿Qué? No, ¡es un bicho!”. Y se alejó velozmente de su silla. La situación sorprendió a los televidentes y divirtió a la entrevistadora, que comenzó a reírse a carcajadas. La escena se intensificó cuando el insecto, lejos de retirarse, levantó vuelo cerca de ella, provocando nuevas gesticulaciones de desesperación y la repetición de un enfático “¡No, no, no!”. La periodista, entre risas, solo atinó a señalar: “Es enorme”.

Visiblemente nerviosa pero sin perder su simpatía, Rosalía se disculpó: “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón”. El equipo de producción intervino para alejar al insecto, a lo que la cantante respondió con un gesto de humanidad: “Solo aléjalo, no lo lastimes”, pidiendo que no se causara daño a la criatura.

El video del incidente fue rápidamente compartido por el propio programa en redes sociales, multiplicándose en las distintas plataformas con los comentarios fanáticos, que demostraron todo su humor ante el caso. Muchos de los usuarios reflejaron su identificación y empatía con la artista, que evidentemente le teme a los insectos. “Nos representa a todos los que tenemos fobia a los bichos”; “Me destruye la periodista que no puede parar de reír”; “La cucaracha quería un autógrafo de Rosalía”; “Yo me hubiera desmayado”; “Casi se va corriendo hasta el Cristo Redentor”, fueron algunas de las frases que inundaron que dejaron los fans en X.

La autenticidad de Rosalía quedó plasmada en esta escena

Esta anécdota, lejos de desviar el objetivo promocional de Rosalía, potenció el interés por su figura, resaltando una vez más su autenticidad y cercanía con el público. Su capacidad de conectar más allá de su talento musical, demostrando una mezcla de sencillez y desparpajo, la posiciona como una estrella internacional única. Fue esa misma autenticidad la que mostró cuando vino hace unas semanas a Argentina, donde realizó distintas entrevistas y actividades típicas como si fuera una turista más.

Este momento viral coincidió con el anuncio de su ambicioso LUX TOUR 2026, que incluirá 42 shows en arenas de 17 países. Argentina figura en esta lista con dos esperadas funciones, el 1 y 2 de agosto, en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde la artista siempre es recibida con gran entusiasmo.

Este divertido suceso subrayó cómo, en la era digital, los momentos auténticos y a flor de piel se convierten en parte esencial del éxito y la conexión de una figura pública con su audiencia. Su gira, su música y estos inesperados destellos de su personalidad la hacen ser una de las artistas más reconocidas y más queridas por el público a nivel global.