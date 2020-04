La más admirada. El premio internacional que recibió una bodega argentina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 12:32

En los límites del inicio de la cuarentena en la Argentina, las bodegas -exceptuadas por el gobierno argentino bajo el título de 'productores agropecuarios'- estaban terminando las cosechas y tomando todos los recaudos necesarios para poder llegar a buen término en un contexto marcado por el COVID 19. Una situación que parecía no deparar buenas noticias en el ámbito, más aún con la suspensión en marzo de la feria ProWein, en Alemania, por el avance del coronavirus. Pero la noticia no tardó en llegar. El mes de abril la bodega Catena Zapata fue elegida 'la Marca de Vinos más Admirada del Mundo de 2020' por un grupo internacional de expertos en vino.

Los 48 países que participaron respondieron la encuesta realizada en asociación con especialistas de mercado de Wine Intelligence . Los profesionales de la industria debían enumerar las tres marcas de vinos que más admiran, teniendo en cuenta la calidad, la percepción del consumidor, el packaging y su autenticidad en cuanto a la región vitivinícola a la cual pertenecen. La revista especializada Drinks International fue la encargada de comunicar el premio que distinguió a la familia Catena Zapata que no tardó en celebrarlo con un brindis virtual por Zoom con su equipo, importadores y clientes de todo el mundo.

Laura Catena Zapata

El mensaje que la directora ejecutiva de la bodega Laura Catena, cuarta generación de la familia, compartió aludió al contexto actual: "Me gradué como médica durante la epidemia del SIDA en la década del 80, y en aquel momento me sentí verdaderamente afligida por no poder hacer más. Hoy, todos podemos ayudar a detener la propagación del COVID-19, permaneciendo en nuestras casas y ayudando a nuestros padres, abuelos, amigos y colegas. A lo largo de más de 25 años en la bodega, he sido testigo del arduo trabajo de tantas personas para preservar el hábitat natural en nuestros viñedos y elaborar vino, una antigua bebida que ha honrado a la humanidad durante seis mil años. El premio otorgado a Catena Zapata por ser 'la Marca de Vinos más Admirada del Mundo', la primera vez que este honor se le da a una bodega argentina, está dedicado a todas las grandes personas que han trabajado en nuestra bodega desde 1902 y a los maravillosos viñedos de nuestra región que hacen que todo esto sea posible".

Entre los ganadores recientes de la distinción figuran las bodegas Torres, Penfolds y Concha y Toro