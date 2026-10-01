La mega mansión de un magnate que entró en desgracia con el hundimiento del Titanic: por su abandono fantasmal la compraron en cero dólares

Una mansión arquitectónica valuada en más de 250 millones de dólares guarda un lazo profundo con la catástrofe naval más famosa de la historia: el hundimiento del Titanic. Peter Widener, un magnate del transporte público y figura central de la riqueza global en el año 1900, mandó levantar esta enorme propiedad en un terreno de 14 hectáreas cerca de Filadelfia. El diseño final recayó en Horace Trumbauer, un arquitecto célebre por materializar los caprichos más ostentosos de la élite norteamericana.

Una mansión abandonada, que está valorada en más de 250 millones de dólares, tiene un sorprendente vínculo con el Titanic Main Line Luxury

Bautizada como Lynnewood Hall y calificada con orgullo como el “último Versalles americano”, la finca posee 55 habitaciones, 20 baños, una piscina bajo techo, un salón con pista de baile para mil personas y una galería artística propia repleta de obras maestras europeas.

Widener eligió este refugio para transcurrir sus últimos años, pero la tranquilidad brilló por su ausencia. El inversor financió el 20% del Titanic y esquivó el viaje inaugural por su avanzada edad. En contraste, su hijo George, su nuera Eleanor y su nieto Harry viajaron a Europa para contratar un chef exclusivo y decidieron regresar a casa en el trasatlántico. El impacto contra el iceberg cobró la vida de George y Harry; Eleanor sobrevivió milagrosamente al desastre.

Uno de los dormitorios ubicados en el ala norte de la propiedad que aún conserva los muebles de la época Main Line Luxury

El dolor quebrantó la salud de Peter, quien murió tres años después de la tragedia. Su hijo menor, Joseph, heredó el caserón señorial hasta su fallecimiento en 1943, momento que marcó el inicio de la decadencia total.

El salón con la pista de baile para 1000 personas que fue usado por última vez como capilla para la Primera Iglesia Coreana Main Line Luxury

Décadas más tarde, el líder radial Carl McIntire transformó el edificio en una escuela religiosa, la cual cerró en 1992 por bancarrota. Durante ese periodo, McIntire vendió gran parte del mobiliario histórico y aplicó parches superficiales en lugar de restaurar los graves daños estructurales.

Cuatro años después, la Primera Iglesia Coreana de Nueva York compró el predio. Reportes especializados señalan que la congregación asiática adquirió la estructura por un valor equivalente a cero dólares debido al costo millonario de la reparación.

El pasillo del sótano que conduce a las habitaciones utilizadas por McIntire para los seminarios de su escuela religiosa Main Line Luxury

“Es realmente lamentable que esta mansión, que antes era deseable y emblemática, haya caído en un estado de deterioro tan grande”, aseguró Harry Cherry, agente inmobiliario de Main Line Luxury, al periódico Daily Star.

Y completó: “Aunque muchas de las creaciones de Horace Trumbauer hayan resistido el paso del tiempo, la ubicación de Lynnewood Hall no es la que buscan las familias adineradas de hoy en día”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA