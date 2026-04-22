Subastaron un chaleco del Titanic por una cifra millonaria en dólares: a cuánto ascendió el monto

La pieza perteneció a una sobreviviente del naufragio y tiene una particularidad que la volvió única en el mercado, indicaron en LN+; fue adquirida por un comprador estadounidense
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Una reliquia del Titanic volvió a captar la atención mundial más de un siglo después de la tragedia. Se trata de un chaleco salvavidas utilizado durante el hundimiento del histórico transatlántico, que fue subastado en Inglaterra por una cifra millonaria.
El objeto perteneció a una de las sobrevivientes del naufragio y formaba parte de una colección privada durante los últimos 20 años, según explicaron en un informe de LN+. Su salida al mercado no fue casual: se dio en abril, el mismo mes en que ocurrió la tragedia de 1912, en la que murieron más de 1500 personas tras el choque del barco con un iceberg en el Atlántico.
Cuánto pagaron por el chaleco
El valor final sorprendió incluso a los especialistas del sector. El chaleco fue vendido por US$906.000, una cifra cercana al millón que lo posiciona entre las piezas más valiosas vinculadas al Titanic.
El comprador fue un coleccionista estadounidense que decidió mantener su identidad en reserva.
Por qué es una pieza única
El elemento tiene características que lo diferencian de otras reliquias que ya salieron al mercado.
En primer lugar, está firmado por ocho sobrevivientes del naufragio, un detalle excepcional que incrementa su valor histórico y simbólico. Entre las firmas se destaca la de Laura Francatelli, quien formaba parte del entorno de una pasajera de clase alta y logró sobrevivir al desastre.
Además, se trata de un chaleco de lona con relleno de corcho y 12 compartimentos, un diseño típico de la época.
Un objeto clave en medio de la tragedia
Los chalecos salvavidas del Titanic fueron objeto de críticas tras el hundimiento. Su rigidez, producto del corcho, hacía que muchos pasajeros sufrieran lesiones al impactar contra el agua.
A pesar de ello, representaban una de las pocas herramientas disponibles para intentar sobrevivir en medio del caos.
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