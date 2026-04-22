Subastaron un chaleco del Titanic por una cifra millonaria en dólares: a cuánto ascendió el monto

Una reliquia del Titanic volvió a captar la atención mundial más de un siglo después de la tragedia. Se trata de un chaleco salvavidas utilizado durante el hundimiento del histórico transatlántico, que fue subastado en Inglaterra por una cifra millonaria.

El objeto perteneció a una de las sobrevivientes del naufragio y formaba parte de una colección privada durante los últimos 20 años, según explicaron en un informe de LN+. Su salida al mercado no fue casual: se dio en abril, el mismo mes en que ocurrió la tragedia de 1912, en la que murieron más de 1500 personas tras el choque del barco con un iceberg en el Atlántico.

Subastaron un chaleco del Titanic

Cuánto pagaron por el chaleco

El valor final sorprendió incluso a los especialistas del sector. El chaleco fue vendido por US$906.000, una cifra cercana al millón que lo posiciona entre las piezas más valiosas vinculadas al Titanic.

El comprador fue un coleccionista estadounidense que decidió mantener su identidad en reserva.

La imagen, tomada en Londres el miércoles 16 de mayo de 2007, muestra un chaleco salvavidas del Titanic que perteneció a un sobreviviente del naufragio (AP Foto/Sang Tan) SANG TAN - AP

Por qué es una pieza única

El elemento tiene características que lo diferencian de otras reliquias que ya salieron al mercado.

En primer lugar, está firmado por ocho sobrevivientes del naufragio, un detalle excepcional que incrementa su valor histórico y simbólico. Entre las firmas se destaca la de Laura Francatelli, quien formaba parte del entorno de una pasajera de clase alta y logró sobrevivir al desastre.

Además, se trata de un chaleco de lona con relleno de corcho y 12 compartimentos, un diseño típico de la época.

Titanic Library of Congress

Un objeto clave en medio de la tragedia

Los chalecos salvavidas del Titanic fueron objeto de críticas tras el hundimiento. Su rigidez, producto del corcho, hacía que muchos pasajeros sufrieran lesiones al impactar contra el agua.

A pesar de ello, representaban una de las pocas herramientas disponibles para intentar sobrevivir en medio del caos.