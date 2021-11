“La mejor renuncia”: una mujer le anunció a su jefe maltratador que dejaba su trabajo con una sorprendente carta

Una mujer electricista, cansada de los constantes destratos de su jefe, decidió dejar su trabajo con una irónica carta de renuncia que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Amber, subió su brillante e ingeniosa renuncia al sitio Reddit, en donde les contó a los usuarios detalles de cómo se las arregló para irse con la mejor ventaja posible. “¿Alguna vez trabajaste para una empresa que te trataba como una m...? Hoy recibí una oferta de trabajo por un dólar más de lo que pedí, mi propia camioneta, y me patrocinarán para la escuela”, escribió la mujer en esa red junto con la imagen de la carta.

La ingeniosa carta fue aclamada entre los usuarios. Fuente: Reddit

En la foto compartida se puede ver una tarjeta con el texto “Lamento su pérdida”. La sorpresa es que dentro se puede ver el texto escrito por Amber que dice: “Es la mía, me voy en dos semanas”. Amber aseguró que la empresa donde solía trabajar le pagaba un sueldo muy bajo e incluso exigía que el personal pagara sus propias herramientas.

“No era así cuando empecé. Simplemente fue cuesta abajo en los últimos años”, relató la electricista. Si bien esperaba que su jefe le dijera que renunciara de forma inmediata, la reacción fue otra. “Lo leyó en voz alta, puso cara de mal olor y simplemente dijo ‘ok’. No me dijo que me fuera, eso significa que quiere que siga trabajando las dos semanas que me quedan. Tampoco me preguntó por qué me iba”, detalló Amber.

La ocurrencia provocó muchos elogios de los usuarios de Reddit. “¡Felicitaciones por tu nuevo trabajo! Esta es la mejor carta de renuncia que he visto “, escribió uno. “Estoy feliz de poder presenciar el sueño de entregarle una descarada renuncia a un jefe que se lo merece”, confesó otra persona que se sentía identificada con la actitud de Amber.

Renunció a su trabajo y le dejó una lapidaria carta a su jefe: “Agresivo y cruel”

Un caso similar ocurrió en Inglaterra: una empleada que no tenía buena relación con el gerente del banco en el que trabajaba decidió escribirle todo lo que sentía. En su último día le dejó una nota contundente en su escritorio, animándolo a ser más amable y a tratar a la gente con respeto.

La carta comienza diciendo: “Hola señoritas, mañana va a ser mi última limpieza. Estuve preparando un balde con materiales de limpieza para la empleada que me reemplace, sea quien sea”. “Dejé el trabajo (nombre del gerente) después de la forma en la que me trataste en la oficina, no fuiste más que agresivo y cruel, pero eso es un reflejo de tu carácter, no del mío”, continúa.

“Así que, de ahora en adelante, por favor, recordá que en un mundo en el que podés ser cualquier cosa, sé amable. Porque todos no son mejores que la persona que limpia”, concluyó la mujer.