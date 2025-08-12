La menta, una hierba natural que es bastante más que solo un refrescante bucal
Más allá de su sabor refrescante, tiene varios beneficios para la salud, y en esta nota te contamos más acerca de sus propiedades
- 2 minutos de lectura'
La menta es una de las plantas medicinales más versátiles de la naturaleza y era usada por civilizaciones antiguas como los egipcios y romanos para tratar dolores de cabeza y problemas respiratorios. Descubrí sus múltiples beneficios y aprendé a diferenciarla de su “prima”, la hierbabuena.
Aunque muchas personas usan “menta” y “hierbabuena” indistintamente, no son exactamente iguales. Ambas pertenecen al género Mentha, pero la hierbabuena es un tipo de menta. Las diferencias clave entre ambas hierbas son:
- Hojas: la hierbabuena tiene un verde más intenso y forma alargada; la menta es de tono pálido y hojas más anchas.
- Sabor y aroma: notas ligeramente distintas, por lo que no siempre son intercambiables en recetas.
Beneficios de la menta para la salud
- Digestión y alivio estomacal: mejora la digestión y reduce síntomas del síndrome de colon irritable
- Ideal para calmar náuseas, inflamación o dolor abdominal.
- Propiedades antibacterianas: Combate bacterias bucales y ayuda a mantener la higiene oral.
- Efecto relajante: su aroma reduce el estrés y la ansiedad.
- Potencial anticancerígeno: estudios en Molecules (National Library of Medicine) sugieren que sus compuestos podrían ser útiles en tratamientos oncológicos futuros.
¿Menta o hierbabuena? Depende del uso
Ambas son beneficiosas, pero la menta se destaca por su efecto digestivo y sabor intenso. En tanto, la hierbabuena suele usarse más en infusiones y cócteles.
Formas de consumirla
- Infusiones: para aliviar malestares digestivos.
- Aceites esenciales: en aromaterapia contra el estrés.
- Hojas frescas: en ensaladas, licuados o como adorno.
Por El País (Uruguay)
