La menta, una hierba natural que es bastante más que solo un refrescante bucal

La menta es una de las plantas medicinales más versátiles de la naturaleza y era usada por civilizaciones antiguas como los egipcios y romanos para tratar dolores de cabeza y problemas respiratorios. Descubrí sus múltiples beneficios y aprendé a diferenciarla de su “prima”, la hierbabuena.

Aunque muchas personas usan “menta” y “hierbabuena” indistintamente, no son exactamente iguales. Ambas pertenecen al género Mentha, pero la hierbabuena es un tipo de menta. Las diferencias clave entre ambas hierbas son:

Hojas: la hierbabuena tiene un verde más intenso y forma alargada; la menta es de tono pálido y hojas más anchas.

Sabor y aroma: notas ligeramente distintas, por lo que no siempre son intercambiables en recetas.

La menta, una hierba natural es que es bastante más que solo un refrescante bucal Foto: Pixabay

Beneficios de la menta para la salud

Digestión y alivio estomacal : mejora la digestión y reduce síntomas del síndrome de colon irritable

Ideal para calmar náuseas, inflamación o dolor abdominal.

. Propiedades antibacterianas: Combate bacterias bucales y ayuda a mantener la higiene oral .

. Efecto relajante: su aroma reduce el estrés y la ansiedad.

y la ansiedad. Potencial anticancerígeno: estudios en Molecules (National Library of Medicine) sugieren que sus compuestos podrían ser útiles en tratamientos oncológicos futuros.

¿Menta o hierbabuena? Depende del uso

Ambas son beneficiosas, pero la menta se destaca por su efecto digestivo y sabor intenso. En tanto, la hierbabuena suele usarse más en infusiones y cócteles.

Formas de consumirla