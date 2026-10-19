La milanesa napolitana argentina quedó cuarta en el ranking de Taste Atlas y no pudo hacerle frente a un histórico plato brasileño

A pocos meses de terminar el año, Taste Atlas inició la publicación anual de los mejores platos internacionales y, en el reciente ranking de las mejores 10 chuletas de carne empanadas, Argentina quedó en cuarto lugar con la milanesa napolitana. Brasil lideró el podio con el bife a parmigiana.

La guía culinaria internacional suele llamar la atención y causar polémica cada vez que hace referencia a un plato típico y tradicional, en especial cuando publica el listado de los mejores o favoritos por los comensales en todo el planeta. En esta ocasión, la receta argentina logró colarse entre las mejores del mundo, pero no fue suficiente la aprobación del público para que quedara en primer lugar.

El ranking completo de chuletas empanadas de Taste Atlas (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

El ranking completo de Taste Atlas

En la cuenta de Instagram, la guía culinaria anunció: “Un trozo de carne, un recubrimiento de migas y una sartén de aceite caliente produjeron algunos de los alimentos confort más familiares del mundo. Lo que cambia de país a país es todo alrededor de esa base: el tipo de carne, el espesor de la chuleta, el método de freír, la salsa y los acompañamientos”.

La milanesa napolitana ubicó a la Argentina en el cuarto lugar del ranking mundial (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

“Japón sirve katsu crujiente con curry, Austria mantiene su schnitzel delgado y sencillo, mientras que Argentina y Brasil a menudo añaden salsa de tomate y queso derretido. En la parte superior de la última clasificación está el bife à parmegiana de Brasil, seguido por el katsu kar ē japonés y kotleta po-kyivsky ucraniano”, describieron acerca de las diferentes maneras que existen para comer este corte de carne.

El bife a parmegiana de Brasil quedó en primer lugar (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

Para sorpresa de los usuarios, en el ranking también se posicionó la milanesa simple, en el sexto lugar. De este modo, la Argentina fue mencionada y elegida dos veces por sus platos. Mientras que la napolitana obtuvo un puntaje de 4.4, la segunda versión sacó un 4.2.

La milanesa se metió en el puesto seis del ranking (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

A principios de octubre, otro plato albiceleste volvió a ganar relevancia en Taste Atlas, luego de que la chocotorta encabezara el podio como el postre de chocolate más rico del planeta. Ahora, esta opción con carne vuelve a ubicar al país entre los sobresalientes por su gastronomía.

El origen de la milanesa

La milanesa, un clásico imbatible de la mesa argentina, tiene sus raíces bien profundas en la historia europea. Los primeros registros de este plato datan del siglo XI, en Mediolanum, la actual Milán. Por aquel entonces se lo conocía como “lombolos cum panitio”, que mezclaba carne de lomo (lumbus) con pan (panitio).

Tal es la trascendencia de este origen que, el 17 de marzo de 2008, la municipalidad milanesa le otorgó el estatus de patrimonio oficial de la ciudad.

La milanesa como se conoce en la Argentina surgió en Milán y llegó aquí gracias a los inmigrantes italianos del siglo XIX y XX (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El método de cocción, fundamental para su sabor, fue documentado en el siglo XVI por Bartolomeo Scappi, cocinero de cardenales, quien introdujo la fritura y dejó la receta asentada en su libro Opera dell’Arte di Cucinare, allá por 1570.

Las maneras de hacer milanesas en el mundo - Taste Atlas

La llegada de este manjar a la Argentina se dio a fines del siglo XIX, de la mano de la gran inmigración italiana. Con ellos arribó la “cotoletta a la messinese”, una versión siciliana que envolvía la carne en pan rallado, ajo, perejil, huevo y queso.

Si bien originalmente se preparaba con costeleta, un corte de bife de lomo de ternera de considerable grosor, con el tiempo el plato se fue adaptando a nuestros paladares y recursos. Hoy la disfrutamos con cortes más finos como nalga o lomo, e incluso se popularizaron variantes con pollo, cerdo o pescado.