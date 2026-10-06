Orgullo argentino: la chocotorta entró en un ranking internacional como el segundo postre más rico del mundo

Taste Atlas compartió esta semana con sus seguidores un ranking anual de los postres con chocolate que se consideran como los más ricos del mundo. Ese listado se conformó en base a la opinión de miles de comensales, usuarios y profesionales de la gastronomía que votaron y dieron devoluciones favorables para los platos dulces. En este caso, la chocotorta se posicionó en el segundo lugar a nivel internacional.

La guía culinaria internacional suele llamar la atención y causar polémica cada vez que hace referencia a un plato típico y tradicional, en especial cuando publica el listado de los mejores o favoritos por los comensales en todo el planeta. Así, nuevamente esta creación que combina galletitas, queso crema y dulce de leche fue reconocida en todo el mundo con 4.1 estrellas.

El ranking completo de las 10 mejores tortas de chocolate del mundo (Fuente: Taste Atlas)

“Inspirada en el postre italiano tiramisú, esta torta argentina no necesita horno. Su historia más conocida se remonta a una campaña de marketing para las galletitas Chocolinas, con la receta impresa directamente en la base”, contextualizaron desde el perfil de Instagram de Taste Atlas.

El postre argentino quedó en segundo lugar, después del Kladdkaka sueco y delante de la torta Caprese, de origen italiano. El podio de los cinco mejores se completó luego con el Molten Chocolate de los Estados Unidos y el Bolo de Brigadeiro, oriundo de Brasil.

Los ingredientes que hacen de la chocotorta un postre sin igual (Fuente: Taste Atlas)

“Pocos postres son tan familiares como la torta de chocolate, pero no hay una sola manera de hacerlo. Puede ser un simple bizcocho horneado en casa o una especialidad cuidadosamente hecha servida en una vieja pastelería. Estas recetas se han mantenido populares a través de cumpleaños, almuerzos familiares e incontables tardes con café”, referenciaron desde la página del ranking.

La torta Caprese ocupó el tercer lugar, después de la chocotorta (Fuente: Taste Atlas)

Cabe recordar que en 2020 la chocotorta ya había sido mencionada por esta guía culinaria como la torta más rica del mundo. En febrero de este año también destacó su importancia y popularidad en Argentina y ahora, antes de finalizar el 2026, la ubicó nuevamente entre los cinco mejores.

El Kladdkaka se convirtió en el postre de chocolate más rico y mejor valorado del mundo (Fuente: Taste Atlas)

Cómo hacer la chocotorta

Ingredientes:

400 g de dulce de leche.

300 g de queso crema blanco.

250 g de galletitas de chocolate (Chocolinas).

Café fuerte, leche o chocolatada (para remojar las galletitas).

Opcional: un chorrito de licor de café u oporto para el café.

Paso a paso:

Mezclar en un bol el dulce de leche con el queso crema blanco hasta integrar bien y lograr una crema homogénea.

Preparar el líquido elegido (café solo o con licor para adultos, o leche/chocolatada).

Mojar rápidamente las galletitas de chocolate en el líquido sin que se rompan.

Armar una capa de galletitas en la base de un molde rectangular. Cubrir con una capa de la mezcla de dulce de leche y queso crema.

Alternar las capas de galletitas y crema hasta terminar los ingredientes (se recomienda finalizar con una capa de crema o decorar con galletitas picadas).

Llevar a la heladera por un mínimo de 4 horas antes de servir (lo ideal es prepararla el día anterior).

Tip adicional: La forma de la chocotorta puede variar, y las galletas se pueden remojar en leche con chocolate, café o incluso licor de café.