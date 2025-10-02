Para principiantes: cómo hacer milanesas de carne rellenas sin pan rallado

Las milanesas de carne son el plato predilecto de la sociedad argentina. Es tan popular que las adoptamos como propias, pese a que su origen -todavía incierto- se le atribuye a los cocineros de Milán, Viena o Bruselas. Sea cual fuere el lugar de nacimiento, no solo existe una versión simple, sino que las rellenas también fueron ampliamente recibidas por los comensales locales. Aprendé cómo hacer esta reversión suculenta sin ser un chef profesional.

Las milanesas son ampliamente consumidas en argentina, aprendé una versión con relleno para comer algo diferente y suculento (Fuente: Imagen creada con Grok IA)

Milanesas de carne rellenas para principiantes

Ingredientes:

1 kilo de carne vacuna cortada en bifes (puede ser nalga, peceto, palomita o el corte que más gustes).

3 huevos.

500 g de avena instantánea.

2 cucharadas de mostaza.

1 diente de ajo picado.

1 manojo de perejil picado.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite c/n.

500 g de queso mozzarella.

400 g de jamón cocido.

Paso a paso:

En un bowl mezclá los huevos con el ajo, el perejil, la mostaza, la sal y la pimienta.

Sobre una fuente plana volcá la avena.

Antes de empapar las fetas de carne por el huevo, colocá el relleno en el medio de una y cubrí con otra encima. Aplastar los bordes.

Empapá la carne por el huevo condimentado y luego rebozá cada una.

Cuando tengas todas las milanesas listas, llevalas al frío por 10 minutos.

Encendé el horno 180° C y pincelá una fuente con aceite.

y pincelá una fuente con aceite. Transcurrido el tiempo, colocá las milanesas y llevalas a cocción hasta que la carne quede completamente hecha.

Servir en caliente.

Receta de la milanesa rellena

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 40 minutos aproximadamente.