La nueva estrategia de la Generación Z para saltar de trabajo en trabajo y hacer carrera

Brittany Harris-Nelson describe su trayectoria profesional hasta la fecha como “una rana que se desplaza de un nenúfar a otro”. “Cada paso me acercaba más a donde quería llegar en última instancia, aunque el camino no siempre fuera lineal”, afirma esta mujer de 32 años.

En la actualidad, Harris-Nelson ocupa un puesto administrativo de nivel medio en la Universidad de Wake Forest, en Winston-Salem (Carolina del Norte), un cargo que llevaba mucho tiempo deseando. Cuenta que, para llegar hasta allí, fue pasando de un trabajo universitario a otro durante casi una década, aprovechando cada nuevo puesto para adquirir competencias especializadas que le ayudaran a avanzar en su carrera.

En total, tuvo diez trabajos diferentes en seis universidades distintas durante la última década, empezando por varios puestos cuando aún era estudiante y, posteriormente, tres puestos a tiempo completo.

Harris-Nelson fue directora de oficina, asesora de admisiones y orientadora académica antes de alcanzar su puesto actual como subdirectora de participación estudiantil. Aunque no desea revelar cuánto gana ahora, afirma que, a medida que cambiaba de trabajo, su salario no aumentaba mucho. Sin embargo, obtuvo más prestaciones, como días de permiso remunerados adicionales y mayores aportaciones a su plan de pensiones por parte de su empresa. “Cada puesto me ayudó a desarrollar habilidades y perspectivas que aún no tenía, y, en conjunto, esas experiencias me prepararon para el trabajo que realizo hoy en día”, afirma. Y no es la única.

En los últimos diez años, Brittany Harris-Nelson ha ocupado diez puestos diferentes en seis universidades distintas Brittany Harris-Nelson

La Generación Z cambia más de trabajo

Los profesionales del sector identificaron la aparición de una nueva tendencia laboral entre los miembros de la Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012), denominada “lily padding” (saltar por hojas de nenúfar). Se refiere a los jóvenes adultos que van saltando de un trabajo a otro para intentar mejorar sus habilidades y sus posibilidades de conseguir puestos de mayor responsabilidad y un salario más alto, en lugar de quedarse en un mismo puesto en una misma empresa. La idea es potenciar al máximo su empleabilidad. Los datos parecen respaldar este fenómeno.

La permanencia media de un empleado de la Generación Z durante los primeros cinco años de su carrera es de tan solo 1,1 años, frente a los 1,8 años de los millennials (los nacidos entre 1981 y 1996) y los casi tres años de las generaciones anteriores. Así lo revela una encuesta global de 2024 realizada a 11.250 trabajadores por la agencia de selección de personal Randstad. Esta mayor movilidad en el mercado laboral se traduce en salarios más altos, al menos en Reino Unido, según reveló un informe de 2025.

El estudio, realizado por la empresa financiera Wealthify, indicaba que las personas que habían cambiado de trabajo cuatro o más veces durante la década anterior ganaban una media de 39.276 libras (US$52.968), frente a las 30.088 libras (US$40.583) de los demás trabajadores, lo que supone un 31% más. Aquellos que describen sus estrategias profesionales como “lily padding” están siempre atentos a la próxima oportunidad.

Ese es el caso de Adam Smiley Poswolsky, un conferenciante y escritor de 42 años que habla y escribe sobre cómo mejorar las culturas organizativas. Afincado en San Francisco, afirma que la mentalidad tradicional de la “escalera profesional” —consistente en permanecer en una misma empresa e ir ascendiendo— no aplicaba a su caso. En cambio, añade que buscaba “sentido y propósito” en su trabajo y en su vida.

Explica que, para lograrlo, alternó entre el sector público, el de las organizaciones sin ánimo de lucro, el creativo y el empresarial, y desempeñó una gran variedad de puestos de trabajo a lo largo de 15 años. Entre sus trabajos se incluyen el de jefe de proyecto para el Peace Corps (Cuerpos de Paz), la agencia del gobierno de EE.UU. que permite a los jóvenes estadounidenses realizar labores de voluntariado en el extranjero, y el de profesor de inglés en la Universidad de Harvard.

Poswolsky también fue localizador para Warner Bros., productor de cine en la ciudad de Nueva York, trabajó en la exitosa campaña electoral presidencial de Barack Obama de 2008, fue ponente en un programa de liderazgo juvenil y miembro de un centro de estudios.

Adam Smiley Poswolsky ahora es escritor y conferenciante Adam Smiley Poswolsky

A lo largo de su carrera, afirma que buscó trabajos interesantes y desarrolló habilidades que le ayudaron a llegar hasta donde está ahora: escribiendo libros y ejerciendo como conferenciante bien remunerado. “En cada uno de mis cambios, tenía muy claro que estaba preparado para algo nuevo, pero también sabía qué habilidades me llevaba de una experiencia a la siguiente”, afirma.

Poswolsky concluye que se alegra de haber encontrado flexibilidad y felicidad a través de esta evolución profesional, en lugar de hacerlo mediante una estructura corporativa vertical. Añade que, con el tiempo, también consiguió igualar los US$70.000 que ganaba en el Peace Corps cuando tenía 28 años. “Las habilidades que adquirí en ese trabajo en la administración pública me ayudaron como escritor, lo que a su vez me llevó a escribir un libro, y de ahí surgió mi carrera actual como conferenciante profesional”.

“La gente busca variedad y dinamismo”

Nicola Grant, directora de Recursos Humanos de la aseguradora británica Hiscox, afirma haber observado un cambio generalizado en la forma en que las personas conciben sus carreras profesionales. Cada vez más, las personas —sobre todo al inicio de su trayectoria profesional, según explica— quieren adquirir una amplia experiencia más rápidamente, en lugar de seguir una trayectoria única y lineal. Están creando un conjunto de competencias.

La permanencia media de un empleado de la Generación Z durante los primeros cinco años de su carrera es de tan solo 1,1 años Getty Images

También observó que existe una mayor disposición entre los empleados más jóvenes a cambiar de trabajo si sienten que su desarrollo se está ralentizando o que sus opciones son limitadas. “Las expectativas cambiaron; la gente quiere variedad, dinamismo y desarrollar competencias que sigan siendo relevantes”, afirma. “Se trata de un deseo de crecimiento”. “En última instancia, eso beneficia tanto al individuo como a la organización”, añade.

Lucy Kemp, responsable de estrategia de marca y comunicación en la empresa de TI La Fosse y especialista en la experiencia de los empleados, está de acuerdo. Para ella, el “lily padding” es el futuro del trabajo, no solo una tendencia, ya que las personas que siguen esta táctica intentan alcanzar puestos de mayor responsabilidad y salarios más altos.

“Los jóvenes se dieron cuenta de que la lealtad no sale a cuenta”, afirma Kemp. “Quieren forjar sus propias carreras, basándose en las habilidades que valoran. Tienen un sentido de la realización diferente al de las generaciones anteriores, una experiencia laboral completamente distinta”, añade.

Kemp también señala que el aprendizaje en la oficina de la mano de los compañeros no se da tanto desde la pandemia, ya que la gente trabaja desde casa y la inteligencia artificial se encarga de las tareas básicas. En su lugar, la gente busca habilidades que sean relevantes dentro de cinco años. Y las obtendrán pasando a un proyecto en otro equipo, cambiando a otro sector o trabajando en otra empresa, explica Kemp. “La gente simplemente quiere aprender algo nuevo y tener un propósito”. Así es como lo ve Harris-Nelson. “Considero mi carrera como un viaje continuo más que como un destino”, afirma. “Siempre estoy aprendiendo y creciendo”.

*Por Alice Kantor