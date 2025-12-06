Cuál es el mejor lugar de la casa para hacer el “ritual de la riqueza”, según el Feng Shui
La disciplina milenaria sugiere puntos estratégicos en la vivienda para ubicar este mineral y así limpiar “energías densas”
- 4 minutos de lectura'
El Feng Shui define pautas precisas sobre la disposición de objetos cotidianos con fines energéticos y asigna a la sal una capacidad purificadora esencial. Esta disciplina china sostiene que la sal limpia las vibraciones pesadas y acondiciona el ambiente para la recepción de nuevas posibilidades. La correcta ubicación de un recipiente con este elemento transforma la atmósfera del hogar y prepara el terreno para la llegada de oportunidades materiales.
Los cuatro sectores estratégicos para la ubicación de un recipiente con sal
La tradición señala zonas específicas de la vivienda donde la acción de la sal potencia sus efectos benéficos sobre la economía y la estabilidad familiar. Los expertos identifican cuatro puntos clave para situar el cuenco:
- Puerta de entrada: Representa el primer punto de contacto entre el exterior y el interior. En el Feng Shui, este sector recibe el nombre de “boca del Chi”, pues constituye el canal principal de ingreso energético. Un pequeño recipiente en esta zona favorece la llegada de fortuna y purifica el ambiente de manera inmediata.
- Cocina: Posee una conexión directa con el sustento y la nutrición. Esta área admite la presencia de sal sobre la mesada, en el interior de la alacena o cerca de una ventana. Su ubicación allí tiene como objetivo reforzar la estabilidad y asegurar el bienestar de los residentes.
- Área de trabajo o estudio: Requiere un flujo que estimule la productividad. Colocar sal en el escritorio activa las oportunidades laborales. Esta práctica busca generar claridad mental y propiciar el crecimiento profesional de quien ocupa ese espacio.
- Esquina sureste: Tiene una relevancia particular en el mapa Bagua. Este sector corresponde específicamente al área de la riqueza. Ubicar allí un cuenco se vincula con la atracción de ingresos inesperados y el fortalecimiento general de la situación financiera.
La sal como activador energético
La filosofía oriental atribuye a la sal un rol que excede la simple absorción de humedad o la depuración física de los espacios. Este elemento actúa como un símbolo de claridad y protección, ya que su presencia contribuye a consolidar una base propicia para el flujo de la prosperidad y el equilibrio material.
El material del contenedor resulta determinante para la efectividad de la práctica. Los especialistas en el Feng Shui recomiendan colocarla en un recipiente de vidrio o cerámica, materiales asociados con transparencia y firmeza.
Esta elección de materiales permite una interacción directa de la energía con el mineral. Algunas personas suman monedas chinas o un hilo rojo al recipiente para reforzar el carácter tradicional de resguardo y fomentan una mejor circulación del Chi en el ambiente.
Mantenimiento y renovación del ritual
La efectividad depende de la atención sobre el estado físico del mineral. No basta con colocar el recipiente en el punto indicado, ya que, resulta fundamental renovar la sal de manera regular. El elemento trabaja mediante la absorción de energías densas, lo cual altera su composición con el paso del tiempo.
El usuario debe observar si la sal se humedece o forma grumos. Estos signos indican el cumplimiento de su función de absorción y el reemplazo inmediato del contenido permite mantener la energía activa y receptiva a nuevas oportunidades.
El Feng Shui sugiere acompañar estas acciones con el orden general. Los espacios deben permanecer despejados para favorecer la circulación. El aprovechamiento de la luz natural y la elección de colores suaves contribuyen a la calma, mientras que los tonos intensos quedan reservados para detalles puntuales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Sal
Según el Feng Shui. El lugar de la casa donde se debe poner una taza con sal para atraer la abundancia y la riqueza
Dolor de hombros, cuello y espalda. La sal rica en magnesio que alivia dolores musculares y reduce el estrés
Cómo hacerlo correctamente. Estos son los beneficios de lavarse la cara con sal por la mañana
- 1
¿Cómo evitar que tu gato destruya el árbol de Navidad? El secreto de un adiestrador experto
- 2
En fotos. Todos los invitados a la 16° Fiesta del Polo en el Hipódromo de Palermo
- 3
La verdura llena de propiedades y beneficios para la salud que casi nadie conoce
- 4
Los tres colores que usan las personas exitosas, según la psicología