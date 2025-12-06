Cuál es el mejor lugar de la casa para hacer el “ritual de la riqueza”, según el Feng Shui

El Feng Shui define pautas precisas sobre la disposición de objetos cotidianos con fines energéticos y asigna a la sal una capacidad purificadora esencial. Esta disciplina china sostiene que la sal limpia las vibraciones pesadas y acondiciona el ambiente para la recepción de nuevas posibilidades. La correcta ubicación de un recipiente con este elemento transforma la atmósfera del hogar y prepara el terreno para la llegada de oportunidades materiales.

La sal cumple un rol purificador y estabilizador capaz de limpiar vibraciones densas en el ambiente Shutterstock AI Generator - Shutterstock

Los cuatro sectores estratégicos para la ubicación de un recipiente con sal

La tradición señala zonas específicas de la vivienda donde la acción de la sal potencia sus efectos benéficos sobre la economía y la estabilidad familiar. Los expertos identifican cuatro puntos clave para situar el cuenco:

Puerta de entrada: Representa el primer punto de contacto entre el exterior y el interior. En el Feng Shui, este sector recibe el nombre de “boca del Chi”, pues constituye el canal principal de ingreso energético. Un pequeño recipiente en esta zona favorece la llegada de fortuna y purifica el ambiente de manera inmediata.

Representa el primer punto de contacto entre el exterior y el interior. En el Feng Shui, este sector recibe el nombre de “boca del Chi”, pues constituye el canal principal de ingreso energético. Un pequeño recipiente en esta zona favorece la llegada de fortuna y purifica el ambiente de manera inmediata. Cocina: Posee una conexión directa con el sustento y la nutrición. Esta área admite la presencia de sal sobre la mesada, en el interior de la alacena o cerca de una ventana. Su ubicación allí tiene como objetivo reforzar la estabilidad y asegurar el bienestar de los residentes.

Posee una conexión directa con el sustento y la nutrición. Esta área admite la presencia de sal sobre la mesada, en el interior de la alacena o cerca de una ventana. Su ubicación allí tiene como objetivo y asegurar el bienestar de los residentes. Área de trabajo o estudio: Requiere un flujo que estimule la productividad. Colocar sal en el escritorio activa las oportunidades laborales. Esta práctica busca generar claridad mental y propiciar el crecimiento profesional de quien ocupa ese espacio.

Requiere un flujo que estimule la productividad. Colocar sal en el escritorio activa las oportunidades laborales. Esta práctica busca generar claridad mental y propiciar el crecimiento profesional de quien ocupa ese espacio. Esquina sureste: Tiene una relevancia particular en el mapa Bagua. Este sector corresponde específicamente al área de la riqueza. Ubicar allí un cuenco se vincula con la atracción de ingresos inesperados y el fortalecimiento general de la situación financiera.

Los expertos sugieren el uso de recipientes de vidrio o cerámica para potenciar la transparencia y la firmeza energética

La sal como activador energético

La filosofía oriental atribuye a la sal un rol que excede la simple absorción de humedad o la depuración física de los espacios. Este elemento actúa como un símbolo de claridad y protección, ya que su presencia contribuye a consolidar una base propicia para el flujo de la prosperidad y el equilibrio material.

El material del contenedor resulta determinante para la efectividad de la práctica. Los especialistas en el Feng Shui recomiendan colocarla en un recipiente de vidrio o cerámica, materiales asociados con transparencia y firmeza.

Esta elección de materiales permite una interacción directa de la energía con el mineral. Algunas personas suman monedas chinas o un hilo rojo al recipiente para reforzar el carácter tradicional de resguardo y fomentan una mejor circulación del Chi en el ambiente.

La renovación regular del contenido resulta esencial si presenta humedad o grumos para mantener la energía activa Monstera / Pexels

Mantenimiento y renovación del ritual

La efectividad depende de la atención sobre el estado físico del mineral. No basta con colocar el recipiente en el punto indicado, ya que, resulta fundamental renovar la sal de manera regular. El elemento trabaja mediante la absorción de energías densas, lo cual altera su composición con el paso del tiempo.

El usuario debe observar si la sal se humedece o forma grumos. Estos signos indican el cumplimiento de su función de absorción y el reemplazo inmediato del contenido permite mantener la energía activa y receptiva a nuevas oportunidades.

El Feng Shui sugiere acompañar estas acciones con el orden general. Los espacios deben permanecer despejados para favorecer la circulación. El aprovechamiento de la luz natural y la elección de colores suaves contribuyen a la calma, mientras que los tonos intensos quedan reservados para detalles puntuales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.