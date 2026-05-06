Qué dice la psicología de las personas indiferentes a las opiniones ajenas

En los últimos 100 años los psicólogos aprendieron en base a estudios científicos ciertos comportamientos y modos de actuar de los individuos, pero todavía la mente humana esconde grandes misterios que fueron poco comprendidos. Entre los más sorprendentes se halla el poco interés de algunas personas por las opiniones de terceros. Aquí los expertos ahondaron y habrían llegado a una conclusión sobre el carácter que los define.

En el mundo hay sujetos que no reaccionan ante la crítica u observación externa. Parecen inmutarse y ser fríos respecto a un otro, que en muchos casos puede ser cercano o no. Este tipo de personas no busca encajar siempre y actúa en base a sus criterios por fuera de los códigos de conductas “respetuosos”.

Los psicólogos coinciden en que la indiferencia no siempre se vincula con personas que tengan intenciones negativas, sino se trata de un sistema de defensa personal (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Aquella indiferencia puede caer mal y parecer descortés o desapegada, pero desde el sitio especializado The Expert Editor señalaron que no todos los individuos que actúan así son impasibles. Esto se trata porque a lo largo de años la mente captó e identificó cada expresión facial, conversación, habitación y tono de voz, por lo que, en un momento dado de la adultez, se cansó y decidió no analizar más el entorno para querer ser aceptado. Simplemente hace sin importar lo que otros piensen.

Esto se conoce como el arte de la indiferencia y sucede a medida que el tiempo transcurre y hay una maduración interna para comprender que la sociedad se rige bajo cierta moral establecida y que: no sonreír siempre, no elogiar, ni decir “sí”, también está bien. Esto se basa en “una confianza mayor en tu propio juicio que en las opiniones cambiantes de quienes te rodean”.

Según la Clínica Cleveland, la hipervigilancia es un estado de alerta elevado en el que el cerebro explora el entorno en busca de señales de peligro y se vuelve extremadamente consciente de las críticas de terceros. Esto se considera una amenaza y, por ende, desencadena en el sistema nervioso diferentes reacciones que alteran la tranquilidad del individuo. Tiende a afectar el sueño, la digestión y la capacidad para pensar con claridad. Por ese motivo, si “no importa lo que piensen los demás”, la carga será menor. No es arrogancia, aseguran los expertos, sino un tipo de descanso.

Desde la Sociedad de Psicología de la Personalidad y Social, los expertos hicieron una salvedad y dirimieron un hecho al que se le resta importancia de la indiferencia. No son lo mismo. El primero responde a un patrón de seguridad y defensa del sistema nervioso, mientras que el segundo demuestra realmente frialdad y bajos niveles de empatía, que puede servir de indicador para otros rasgos de la personalidad.

Ser indiferente a las cosas que no hacen la diferencia

“La indiferencia es una respuesta no emocional a un evento que debería provocar una reacción emocional”, destacaron respecto a un estudio de evaluación de un grupo de voluntarios que fueron sometidos a diferentes pruebas para corroborar si las situaciones presentadas les transmitían indiferencia o les restaban importancia.

En conclusión, los psicólogos explicaron que es posible que las personas expresen indiferencia para señalar una demostración de poder, racionalidad, neutralidad. Pero lo principal es que, en un conflicto laboral o doméstico, para lograr la cooperación de la otra parte, es más ventajoso expresar cualquier emoción, o no mencionar ninguna, que expresar indiferencia explícitamente.