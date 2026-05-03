Qué dice la psicología sobre las personas que acarician siempre a los perros en la calle

Para muchos, es una reacción instintiva: caminar por la calle, ver un perro que descansa en una plaza o pasea con su dueño, y sentir la necesidad imperiosa de acercarse, saludarlo y —siempre que el dueño lo permita— darle una caricia. Lo que parece un simple gesto cotidiano es, en realidad, un fenómeno que la psicología de la antrozoología (la ciencia que estudia la interacción humano-animal) analizó exhaustivamente.

Lo que parece un simple gesto cotidiano es, en realidad, un fenómeno que la psicología de la antrozoología (la ciencia que estudia la interacción humano-animal) analizó exhaustivamente (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Acariciar a un perro en la calle no es solo un acto de ternura; es una ventana abierta a nuestro estado emocional, nuestra estructura de personalidad y, sobre todo, a nuestra química cerebral.

1. El cerebro “secuestrado” por la oxitocina

Desde el punto de vista neuropsicológico, el deseo de tocar a un perro está vinculado al sistema de recompensa del cerebro. Según diversos estudios sobre el vínculo humano-animal, el contacto visual y físico con un canino dispara la producción de oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del amor” o del vínculo.

El contacto visual y físico con un canino dispara la producción de oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del amor” o del vínculo

Al ver un perro, el cerebro de algunas personas activa mecanismos de empatía similares a los que se activan ante un bebé humano. Este fenómeno, descrito originalmente por el etólogo Konrad Lorenz como el esquema del bebé (baby schema), explica por qué las facciones de los perros —ojos grandes y expresiones vulnerables— nos generan una compulsión biológica por el cuidado y el contacto físico.

2. Evidencia científica: el “efecto 10 minutos”

Si bien la sensación de bienestar es subjetiva, la ciencia logró medirla con precisión. Un estudio de la Washington State University (WSU) demostró que la interacción directa tiene beneficios fisiológicos inmediatos que van más allá del simple entretenimiento.

La investigación, liderada por la Dra. Patricia Pendry, confirmó que tan solo diez minutos de acariciar perros o gatos son suficientes para producir una reducción significativa del cortisol en la sangre, la principal hormona del estrés. Lo más relevante de este hallazgo es que la mejora se produce de forma táctil: no basta con mirar una foto o un video; es el estímulo sensorial del contacto lo que estabiliza el ritmo cardíaco y genera una sensación de seguridad biológica.

3. Rasgos de personalidad: empatía y afabilidad

La psicología sugiere que quienes no pueden evitar interactuar con animales en la vía pública suelen puntuar alto en el rasgo de “Afabilidad” (Agreeableness) dentro del modelo de personalidad de los Cinco Grandes (Big Five).

Empatía proactiva : estas personas suelen tener una mayor capacidad para leer señales no verbales. Ven en el perro a un ser sintiente que ofrece una validación emocional honesta, sin los filtros o juicios sociales que suelen implicar las interacciones humanas.

: estas personas suelen tener una mayor capacidad para leer señales no verbales. Ven en el perro a un ser sintiente que ofrece una validación emocional honesta, sin los filtros o juicios sociales que suelen implicar las interacciones humanas. Búsqueda de autenticidad: en un entorno urbano lleno de interacciones tensas, el perro representa la “pureza emocional”. Acariciarlo es una forma de conectar con algo genuino y presente.

4. El perro como regulador emocional externo

Muchas veces, este comportamiento es una estrategia inconsciente de autorregulación. Si una persona atraviesa un día estresante, el acto de detenerse a acariciar a un perro funciona como un “ancla”.

5. Ética y respeto: el consentimiento animal

Aunque nuestra necesidad de conectar sea grande, la psicología animal advierte que el bienestar del perro es la prioridad. El “buen acariciador” es aquel que respeta el espacio del otro:

Acariciar a un perro debe hacerse de forma adecuada (Foto: IA)

Preguntar siempre : al guía y, de forma no verbal, al perro.

: al guía y, de forma no verbal, al perro. Lectura de señales : si el perro bosteza, se lame el hocico o desvía la mirada, pide distancia.

: si el perro bosteza, se lame el hocico o desvía la mirada, pide distancia. Zonas seguras: es preferible acariciar el pecho o los costados antes que la parte superior de la cabeza, que puede resultar amenazante para un animal desconocido.