La rebelión de las madres

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de marzo de 2020

"¡Mamá no hace caso!". En la retórica familiar, una inversión: el hijo señala que la madre es desobediente. No porque se resista a tomar la sopa o se empaque a la hora del baño: ella se rebela contra un destino de abnegada, eternamente al servicio de los otros, o de supermujer, capaz de conciliar familia con trabajo y cumplir con todo. ¿Cómo ser madre hoy? Es lo que se preguntó la socióloga y escritora española Esther Vivas el día que descubrió, a sus 39 años y después de mucho buscarlo, que sería madre. Y las respuestas que encontró están en Mamá desobediente, un ensayo recién publicado en el país que propone una mirada de época (feminista, igualitaria y emancipada) sobre un mundo fascinante que para muchos de nosotros, aunque hijos, es ajeno: la maternidad.

"Se ha generalizado a lo largo de la historia un determinado ideal de buena madre, caracterizado por la abnegación y el sacrificio", escribe Vivas y a la descripción de esa mamá casada, devota, monógama y esclava opone otro arquetipo: "Las supermamás o 'mamás máquina', tan sacrificadas como las madres de siempre, pero con una vida laboral y pública activa y, por supuesto, con un cuerpo perfecto". De este dilema parte para describir las exigencias del nuevo mamismo y proponer vías de rebelión: el rechazo a los mandatos e imposiciones o, aun peor, a las distintas formas de abuso que sufren las madres, como la violencia obstétrica. En la Argentina, el 67% de los partos en clínicas privadas son a través de cesáreas, mientras que la Organización Mundial de la Salud dice que una cifra superior al 10 o 15 por ciento no está justificada. "Se trata de una violencia no solo física sino también verbal, que puede expresarse mediante un trato paternalista, infantilizador o humillante hacia la madre", dice Vivas y a mí se me aparece el recuerdo de un médico que a una amiga embarazada le hablaba en media lengua, y le decía: "A ver, ¿qué le pasa a la mamita?".

Aunque algunos sectores del feminismo siguen viendo la maternidad y la crianza como fuentes de opresión, Vivas opina que se puede ser madre y feminista. El libro, que en España fue un boom en redes sociales y un tema de discusión en las tertulias televisivas, ayuda a repensar ideas arcaicas: esta Mamá desobediente defiende los derechos de aquellas que tienen hijos, pero no las glorifica al punto de volverlas mártires. Según Vivas, es una oportunidad histórica: "Una vez que las mujeres hemos acabado con la maternidad como destino, nos toca ahora poder elegir cómo queremos vivir esta experiencia".

Listamanía

Cinco libros actuales para repensar la maternidad

Mamá desobediente De Esther Vivas. Éxito en España, se publica acá esta "mirada feminista a la maternidad" que discute los mandatos tradicionales. El nudo materno De Jane Lazarre. Un clásico reeditado: publicado en 1976, es el libro con las memorias descarnadas de una escritora que confronta el mito de "la buena madre".3 No madres De María Fernández-Miranda. El testimonio de mujeres sin hijos que se alejan de los tópicos y que anhelan un futuro donde no tengan que dar explicaciones. Maternidades subversivas De María Llopis. Embarazos, partos y crianzas fuera de la norma: una reacción contra la maternidad asexuada, medicalizada y desempoderada. Quién quiere ser madre De Silvia Nanclares. Una novela autobiográfica sobre los deseos frustrados de una mujer que quiere ser madre y no consigue quedar embarazada.