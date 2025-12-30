El refugio en La Pedrera de un arquitecto argentino que diseñó una ciudad en China

La casa de Marcelo Vila se define por la síntesis de su estructura, la lógica de su modulación y la potencia de su relación con el entorno.

Daniel Karp y Lucrecia Álvarez Por Escuchar Nota

Chizhou es una ciudad china que pasó de uno a tres millones de habitantes en pocos años. La planificación y el diseño urbanístico de ese proceso, dirigido por el argentino Marcelo Vila, hoy es referencia global y buena muestra de una visión: “La arquitectura sirve para transformar la realidad, para mejorar la vida de la gente; cuando uno hace obra pública y de escala verifica que es posible hacer las cosas bien. Hay cierta trascendencia en la obra y eso es maravilloso”, postula este arquitecto profesor titular de la FADU-UBA, que construye, publica, expone y recibe reconocimientos tanto en la región como en el resto del mundo.

Orientada en sentido Norte–Sur para enmarcar ambos paisajes, la casa es una pieza de hormigón armado construida in situ. Al espacio social lo flanquean dos dormitorios y dos galerías. Daniel Karp

Vila no hace viviendas, por eso su propio refugio veraniego en La Pedrera es una oportunidad de acceder a su universo más íntimo. “Esta casa es un manifiesto: cuando llego acá, sé que estoy entrando en algo que me expresa entero en términos de pensamiento y de vida”, nos explica. “Elegí el terreno por la doble condición de sus visuales: de un lado, el campo uruguayo ondulado, vacas y una línea de eucaliptos; y del otro, un bosque de pinos que llega hasta el mar”.

Marcelo Vila y su pareja, la diseñadora Rocío Araujo. Daniel Karp

Esta casa es una captura de exterioridad, una casa que no tiene interior.

Austera, regional y contemporánea

De los seis módulos que componen el volumen, los dos centrales se destinaron al gran espacio de cocina, living y comedor, con dos galerías que rematan los extremos como expansiones naturales de los dormitorios.

Marcelo Vila y Rocío Araujo proyectaron los sillones y encargaron los almohadones en una tienda de la localidad vecina de Rocha. Los bancos son cortes de eucalipto hechos en un aserradero Daniel Karp

Cualquier parte de la casa ofrece una salida al campo. Daniel Karp

El diseño no está definido por el uso, sino por el paisaje y el clima. “Es un modo de capturar todo el tiempo la relación con la tierra, con el horizonte; para eso sirve la casa”, resume Marcelo Vila.

El sistema de cerramientos consta de grandes hojas vidriadas corredizas que pueden abrirse completamente hacia ambos lados, paneles mosquiteros y postigos ciegos de chapa de fibra-cemento montados sobre rieles para oscurecer y asegurar la propiedad durante el invierno Daniel Karp

Matemática espejada

Un detalle para observar: para conservar entero el plano de la losa, las luces se alojaron en los nichos sobre los muebles Daniel Karp

En el ambiente principal, dos rectángulos de 1,22 x 2,44m en mármol de Carrara conforman la mesada de la cocina con la pileta y la mesa de comedor.

Idéntica a la mesa de comedor en dimensiones y material, a la mesada de la cocina se le agregaron cajones, por lógica funcionalidad Daniel Karp

Dos cajas blancas envuelven los placares de los dormitorios y, hacia el espacio central, contienen la heladera, los termotanques y otros artefactos, en una abstracción que genera vistas lo más limpias posible.

Estructura de hormigón, piso de cemento alisado y carpinterías de aluminio expresan austeridad y síntesis, dos de los tres conceptos que conforman la matriz del pensamiento de Vila. El tercero es el módulo. Daniel Karp

“Austeridad no es fingir pobreza, sino un uso inteligente de los recursos: toda esta casa es una estructura de hormigón de seis módulos de 4,88m, donde todo es múltiplo de 1,22 x 2,44m; son piezas enteras, sin corte, para un máximo aprovechamiento del material”.

LUn baño sencillo, con un gran espejo que duplica vistas y luz. Daniel Karp

Una de las galerías aloja una mesa, que puede funcionar como simple apoyo o escritorio inspirador. Daniel Karp