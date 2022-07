La rechazaron en un trabajo y se lo comunicaron con un mail que la dejó sin palabras: los motivos

El proceso de búsqueda laboral, generalmente, conlleva momentos de tensión, tanto en el momento de las entrevistas como a la hora de esperar la respuesta por parte de los reclutadores. Esta situación, vivió la joven británica Tamsyn Fox y podría tratarse de algo que muchos atraviesan en su vida pero ella tuvo una respuesta al momento de no quedar en un nuevo trabajo que decidió compartir en TikTok y rápidamente se convirtió en viral.

Tamsyn tiene 21 años, vive en Reino Unido y está en medio de una ardua búsqueda laboral. Ante las diversas postulaciones que halló que se adecuaban a su perfil profesional, decidió solicitar un trabajo como diseñadora y técnica de sonido en una reconocida empresa británica. Se trataba de un lugar donde soñaba desarrollarse, y tenía grandes esperanzas de poder ser parte de aquel sitio.

La joven contó cómo fue rechazada en un importante puesto laboral (Captura)

Lamentablemente, recibió el mail que nadie que quiere leer: no quedó para el puesto laboral. Pero a diferencia de otros rechazos, recibió un particular escrito por parte de los reclutadores que se tomaron con mucho entusiasmo comunicar la noticia pero con la intención de no desanimar a la joven, que está comenzado con su recorrido en el mundo profesional.

“Esta es una lectura dramática de la peor carta de rechazo que he recibido”, comenzó a relatar Tamsyn, que no dudó en leer frente a cámara el mail que le llegó en el que en la primera línea ya señala que no fue seleccionada para el puesto laboral al indicar que la solicitud “no fue exitosa”.

No conformes al dar esta noticia negativa, el escrito continúa:“¿Y quién sabe? Tal vez hemos cometido un gran error”. Acto seguido, el autor del mail intentó ser “reconfortable” con la información que exponía y decidió exponer a diversas personalidades que no consiguieron su trabajo ideal y que luego pudieron sobreponerse a la situación, al formar parte de la historia en su rubro.

Recibó el peor rechazo

“Albert Einstein no pudo conseguir un trabajo como tutor de matemáticas para niños y Steven Spielberg fue rechazado de la escuela de cine. Loco, cierto”, dice la carta de rechazo, que la joven leyó con un jocoso, contrario a la sensación que tuvo al leerlo por primera vez, al no salir de su asombro al no creer que realmente utilizaron esa ejemplificación.

Sin embargo, el mail no concluyó con ese recurso sino que continuó con una suerte de aprendizaje ante el rechazo: “Creemos que la moraleja es: toda historia de éxito empieza con un poco de fracaso. Nosotros también hemos tenido nuestra parte de fracasos, y aunque no te unas a nosotros por ahora, ¿quién sabe lo que deparará el futuro?”. Y finaliza la carta al indicar que quizás los reclutadores son los que están equivocadas al no darle el puesto, pero la alentaron a seguir con su búsqueda.

“Literalmente, una parte de mí no podría estar más feliz de que me rechazaran”, señala la joven tras concluir la lectura del mail al dimensionar el nivel de intensidad con el que se manejan las personas que trabajan en la empresa donde aspiró en desarrollarse. El video se convirtió en viral rápidamente en TikTok.

Como usualmente sucede al darse a conocer este tipo de situaciones, con un alcance masivo, miles de usuarios opinaron al respecto y si bien muchos coincidieron que se trata de un tono jocoso para dar una mala noticia, otros tantos señalaron una buena intención al dirigirse a una persona joven que fue rechazada.