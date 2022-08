Por qué la NASA prohibió a los astronautas varones masturbarse en el espacio

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no sólo establece protocolos de seguridad que las y los astronautas deben seguir al pie de la letra, mientras que se encuentran fuera de órbita, pero hay una instrucción específica que solo los hombres de la tripulación deben llevar a cabo; no masturbarse. Pero, ¿cuál sería el peligro?

La explicación es sencilla y determinante: si un astronauta decidiera masturbarse, e incumplir con las instrucciones de la NASA, una astronauta podría resultar embarazada, esto a causa de “fluidos perdidos”, pues los técnicos de la agencia especial han argumentado que sólo pocas gotas de semen podría generar un proceso de reproducción sexual, sin que se llevara a cabo el acto necesariamente.

Pero, ¿de dónde salió esta información? Durante una de las transmisiones del podcast de Conan O’Brien, titulada “Space Porn”, “Conan O’Brien necesita un amigo”, el anfitrión tuvo como invitado un exagente de la NASA que habló de algunos aspectos que la NASA no comparte públicamente, como lo hace cuando se acaba de efectuar un hallazgo o se realiza una caminata espacial con éxito.

La NASA prohibió la masturbación de los astronautas en el espacio iStock

Cuando O’Brien le preguntó si el programa civil estadounidense equipado material pornográfico para que la tripulación se llevara consigo al espacio, el técnico contestó con categórico “no”. “No, nada de eso; tres mujeres astronautas pueden quedar embarazadas por el mismo hombre”, que se masturba en un momento.

Pero, aunque no es un tema del que se hable frecuentemente, hay otros técnicos de la NASA que han abordado el tema, como el doctor John Millism, el cual reveló a The New York Post que masturbarse en el espacio no puede traer más que catástrofe y un reflejo de una muy mala coordinación logística y aseguró que ningún astronauta podría salirse con la suya en una situación como esa.

El doctor explicó que si se llevara a cabo una relación sexual en el espacio, sería como “sería similar a intentar el acto mientras se “hace paracaidismo y el acto (así como el embarazo) no sería imposible”. Pero también hay quienes piensan que sí sería benéfico, pues evitaría que los hombres astronautas acumulen bacterias en la próstata.

Cómo van al baño los astronautas

En las primeras misiones al espacio y la luna, la NASA se conformó con enviar al personal con pañales o prendas de absorción. Este método era efectivo para misiones de tan solo unas horas. Poco a poco, el sistema evolucionó a pasos acrecentados. Para la orina, algunos astronautas llevaban unos receptores de látex parecidos a un preservativo. Estos estaban unidos a una válvula y un tubo que recolectaba el líquido.

Cuando las mujeres empezaron a viajar al espacio, el proceso tuvo que ser cambiado. En esa línea, la NASA creó un tipo de vestuario llamado “Pantalón de Contención de Absorción Desechable”, que iba debajo del traje especial. Como eso solo funcionaba para caminatas espaciales y viajes cortos, en la década de los 80 llegó el primer inodoro al espacio. Según los astronautas que lo usaron, no era muy cómodo y era difícil de usar. Se trataba de un agujero de dos centímetros y medio que usaba válvulas y bolsas para recoger los excrementos y deposiciones.

Un astronauta reveló cómo van al baño en el espacio

En estos momentos, los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional hacen uso de un retrete más sencillo. Aunque según sus testimonios, el proceso sigue siendo incómodo. El sistema actual utiliza la succión para tomar los desechos de las personas. Consiste en un cuarto de baño, con un inodoro que tiene una bolsa. El embudo está conectado a una manguera con ventilador que succiona y se asegura de que el líquido no quede en el aire. Cada diez días se cambia el recipiente al que llegan los residuos y se manda a la tierra con un proceso químico que quema los desechos.

Al menos de un 80 a 85 % de la orina es reciclada y convertida en agua potable. Desde hace dos años, la NASA envió a sus astronautas un nuevo inodoro, de 23 millones de dólares, que hará más fácil su vida en el espacio. En sus cuentas de YouTube verificadas, algunos astronautas muestran cómo se realizan las tareas básicas fuera de la tierra.