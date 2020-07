La súpermodelo referente del body positive creó su propia línea de trajes de baño e hizo una sesión de fotos para mostrarlos seis meses después de ser mamá. Los desafíos para aceptar su nueva silueta posparto Crédito: Instagram

Orgullosa de su nueva figura de mamá, la supermodelo Ashley Graham, referente del body positive, hizo una producción de fotos de su nueva línea de trajes de baño capturada por su marido en la casa que comparten en Nebraska con su hijo Isaac de seis meses. La revista People habló con ella sobre cómo se siente en su nueva realidad.

La cápsula de trajes de baño inclusivos fue diseñada por la modelo en colaboración con Swimsuits for all, una marca que se destaca por estampados llamativos, colores sólidos, brillantes y detalles sensuales. El deseo de Ashley es que todas las que usen sus piezas de verano se sientan empoderadas: "Cada modelo fue pensado y construido para abrazar nuestras curvas en los lugares adecuados".

En diálogo con People, Graham explicó por qué no quiso ningún retoque de photoshop en las fotos: "Quiero que todos sepan genuinamente quién soy para que se den de que también tienen una historia para contar".

Orgullosa de sus nuevas curvas y marcas en la piel, la supermodelo se refirió a las problemas que tienen las mujeres respecto de su imagen y de la confianza en sí mismas: "Necesito que todas entendamos que la sociedad nos dijo que debemos cubrir ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿pero quién dijo eso y por qué necesitamos hacer eso? Por eso, acá estoy con todas esas partes descubiertas, libres y orgullosas".

Consultada sobre su trabajo como diseñadora, Ashley contó que ella siempre se armaba sus propios trajes de baño, "así que conozco los modelos con los que me siento cómoda. Ahora con el cuerpo posparto se siente diferente pero lo tomo como una nueva alegría".

Sin embargo, tuvo que trabajar para aceptar los cambios que una madre primeriza percibe con desconfianza, no fue de un día para el otro sino que le costó un tiempo: "Estoy más pesada y tengo estrías. Al principio, me repetía todo el tiempo que un nuevo cuerpo requiere de una nueva mentalidad. Ahora me siento poderosa".

La producción tuvo que hacerse en su casa debido a la cuarentena pero, a diferencia de la mayoría de las personas del mundo, para ella el encierro "fue una gran bendición" porque le permitió pasar mucho tiempo con su pequeño Isaac.