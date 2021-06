La triste historia del hombre que ganó US$30 millones en la lotería y terminó en la ruina

Al salir de la cárcel, David Lee Edwards estaba sin trabajo y totalmente quebrado. El hombre , nacido en Estados Unidos, decidió pedir prestado un poco de dinero a un amigo para pagar algunas cuentas pendientes de la primera casa que consiguió al quedar en libertad. Después de hacerse cargo de la factura del agua y comprar algo para comer, hizo un gasto extra: compró dos tickets en la lotería. Lo que ocurrió le cambió la vida de forma drástica: sus números resultaron ganadores y, en cuestión de días, pasó de estar en la ruina total a tener 27 millones de dólares a disposición.

Cuando resultó ganador, la prensa se interesó por su historia de vida. Junto a su novia de 27 años, Edwards dio una conferencia y explicó que usaría el dinero de forma responsable. “Mucha gente está sin trabajo y no tienen nada, así que no voy a aceptar este dinero para conseguir autos caros y mansiones, quiero recibirlo con humildad e intentar convertirlo en un buen futuro para mí y para mi esposa”, declaró en 2001, tras recibir el premio. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió.

David Lee Edwards y su esposa gastaron 12 millones de dólares en el primer año después de ganar la lotería

Para celebrar el premio, antes de recibirlo, pidió un préstamo por 200.000 dólares para hacer un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, para festejar. Cinco días más tarde, tal como señaló el Daily Star, el hombre tuvo que llamar a su abogado para que le envíe más dinero en efectivo. Ese fue apenas el principio: en cuanto el dinero apareció en su cuenta, comenzó a dilapidarlo de forma descontrolada. Primero, compró una mansión de 1.6 millones de dólares en un barrio privado en Palm Beach, en el estado de Florida. La propiedad lo tenía todo: canchas de tenis y un campo de golf. Además, compró una casa en un terreno contiguo, por el total de 600 mil dólares.

Pero no se detuvo allí. En los primeros tres meses gastó un total de 3 millones de dólares. Edwards adquirió un jet privado por 1.9 millones de dólares, tres caballos de carrera y dos autos muy costosos: un Lamborghini Diablo de 200 mil dólares y un Dodge Viper de 90 mil dólares. Con ellos, vinieron otros gastos personales: pagar a su exesposa por la custodia de su hija de 11 años (un total de medio millón de dólares) y hasta un carrito de golf Hummer de 35 mil dólares para la niña. Un año después de ganar llegó a gastar 12 millones de dólares.

Los gastos no frenaron. Muy lejos quedaron sus promesas de ser responsable. Después de los autos y las propiedades empezó a gastar en joyas y electrodomésticos. Compró un reloj de oro de diamantes incrustados, un anillo y un enorme televisor con pantalla de plasma por 78 mil, 159 mil y 30 mil dólares, respectivamente. Además, volvió a consumir drogas, con lo cual buena parte de su fortuna se fue en distintas sustancias psicoactivas para él, su esposa y sus amigos y en posteriores rehabilitaciones.

Edwards volvió a quedar en la ruina. En un pésimo estado de salud y con nuevas deudas, el hombre regresó a su punto de partida. “Si hubiera seguido mi consejo de inversión, estaría obteniendo alrededor de $85.000 dólares por mes”, contó su ex asesor financiero, que inicialmente había invertido $16 millones de dólares de su premio para evitar que Edwards lo gastara. A pesar de lo extraordinaria que suena la historia, la Fundación Nacional Estadounidense para la Educación Financiera informó que el 70 por ciento de los ganadores de la lotería que obtienen un premio despampanante, suelen dilapidarlo en unos pocos años.

