Lady Di cumpliría 58 años: cinco gestos que impactaron al mundo

Un día como hoy nacía uno de los grandes íconos del siglo XX: Diana Spencer, mundialmente conocida como Lady Di .

Hija del conde Spencer, se comprometió y se casó con el heredero al trono británico, el príncipe Carlos, en 1981, con el sueño de convertirse en reina. Pero su matrimonio se convirtió en una tortura y renunció a la corona cuando le puso punto final con la firma del divorcio. Sin embargo, el mundo ya la había proclamado reina de corazones.

Mientras se convertía en la mujer "más fotografiada del mundo", una suerte de superestrella del calibre de Marilyn Monroe, Diana usaba todo ese furor para transformarlo en algo útil. Cada foto en sus " tours de caridad" tenía como objetivo poner luz sobre un sector de marginalidad. Con breves pero contundentes gestos provocó enormes cambios: fue la primera en mostrarse estrechando la mano de un enfermo de SIDA, en una época en la que hablar de HIV era tabú y el enfermo era estigmatizado. "El HIV no hace a la gente peligrosa. Podés tomarlos de la mano y darles un abrazo. Dios sabe cuánto lo necesitan", dijo. También fue la primera royal en sacarse los guantes para estrechar las manos de aquellos a los que visitaba, en recorrer ella misma los territorios donde las minas antipersona causaban estragos en los habitantes, y después de la Madre Teresa de Calcuta, la cara más visible de la ayuda a los enfermos de lepra.

Fue presidenta y madrina de 100 organizaciones de caridad, entre las que se destacan el hospital de niños de Londres Great Ormond Street y el Royal Marsden Hospital, especializado en tratamiento de cáncer, el Centrepoint, una organización para los sin techo, The National Aids Trust, de lucha contra el SIDA, y The Leprosy Mission.

Sus viajes humanitarios incluyeron visitas a hospitales, escuelas y eventos de caridad en Angola, Australia, Bosnia, Egipto, India, Pakistán, Argentina, y por toda Europa.

Una de sus luchas más visibles fue contra las minas antipersonas junto a la International Campaign to Ban Landmines (ICBL), que por su trabajo ganó el premio Nobel de la Paz en 1997, año en que murió Diana. El príncipe Harry siguió el legado de su madre en la lucha para erradicar las minas hasta el día de hoy. Tanto él como su hermano, el príncipe Guillermo, y su cuñada, la duquesa de Cambridge Kate Middleton, crearon una fundación propia que lleva adelante muchas obras de beneficencia, The Royal Fundation.

En lo que a moda respecta, cambió para siempre el estilo de la realeza europea. Fue la primera en animarse a alterar las estrictas reglas de etiqueta de la corona e inmortalizó muchos vestidos, con los cuales solía enviar distintos mensajes. El más recordado de todos es, posiblemente, el llamado "vestido de la venganza", un diseño de Christine Stambolian inusualmente corto, escotado, con los hombros al descubierto y de color negro, un color reservado para las ocasiones de luto según el protocolo real. La princesa de Gales lo usó horas después de que su ex marido revelara que estaba formalmente en pareja con Camilla Parker Bowles, su actual esposa y duquesa de Cornualles. Le robó el protagonismo y marcó un antes y un después en la moda y en los vestidos con historia.