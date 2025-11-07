Las efemérides del 8 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las correspondientes a esta jornada incluyen el Día del Trabajador Municipal en la Argentina, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 8 de noviembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Trabajador Municipal en la Argentina.
La fecha elegida para celebrar a las personas que trabajan en los municipios se referencia en el aniversario de la constitución de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (Coema), un 8 de noviembre de 1959. La organización sindical se originó durante la presidencia de Arturo Frondizi y contó con el impulso de las 62 Organizaciones, una agrupación de sindicatos que seguía la rama gremial del peronismo en ese entonces. Aquella organización sindical surgió para agrupar a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias argentinas y que sigue vigente hoy en día. Para honrar a sus trabajadores, algunos municipios eligen festejar este día con asueto administrativo. Pero cada intendencia tiene la potestad de determinar si se adhiere a este día no laborable, por lo que se recomienda consultar en cada uno si hay asueto o no para los empleados municipales y, en caso de celebrarse el Día del Trabajador Municipal, cómo funcionarán los servicios en este día.
Efemérides del 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1656 – Nace el físico y astrónomo inglés Edmund Halley.
- 1674 – Muere el poeta inglés John Milton, autor de El paraíso perdido.
- 1793 – En París, Francia, el Museo Louvre abre sus puertas al público por primera vez.
- 1847 – Nace el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela Drácula.
- 1914 – Nace el actor y cineasta estadounidense Norman Lloyd.
- 1928 – Se funda la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
- 1935 – Nace el actor francés Alain Delon.
- 1936 – Nace la actriz italiana Virna Lisi.
- 1946 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico neerlandés Guus Hiddink.
- 1954 – Nace el escritor japonés Kazuo Ishiguro. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2017.
- 1969 – Nace el actor y presentador argentino Hernán Caire.
- 1975 – Nace la actriz estadounidense Tara Reid.
- 1980 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Sebastián Battaglia.
- 1999 – Muere el escritor y poeta peruano César Miró.
- 2004 – Muere la actriz argentina Nelly Meden.
- 2007 – Muere el actor y humorista argentino Mario Sánchez.
- 2010 – Muere el militar y dictador argentino Emilio Eduardo Massera.
- 2014 – Muere la escritora y traductora argentina Aurora Bernárdez, pareja y albacea literaria de Julio Cortázar.
- Se celebra el Día Mundial del Urbanismo.
- Se celebra el Día Mundial de la Radiología.
- Se celebra el Día de la Solidaridad Intersexual.
- Se celebra en la Argentina el Día del Trabajador Municipal.
- Se celebra en la Argentina el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro
Otras noticias de Efemérides
- 1
En fotos. Todos los invitados al cóctel de apertura del 9° Campeonato Femenino de Polo
- 2
Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma
- 3
Noche de las heladerías 2025: fecha, horarios y locales que participan en la Argentina
- 4
En fotos. Todos los invitados a la gala de Fundación Policía Federal Argentina