Las efemérides del 8 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 8 de noviembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Trabajador Municipal en la Argentina.

La fecha elegida para celebrar a las personas que trabajan en los municipios se referencia en el aniversario de la constitución de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (Coema), un 8 de noviembre de 1959. La organización sindical se originó durante la presidencia de Arturo Frondizi y contó con el impulso de las 62 Organizaciones, una agrupación de sindicatos que seguía la rama gremial del peronismo en ese entonces. Aquella organización sindical surgió para agrupar a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias argentinas y que sigue vigente hoy en día. Para honrar a sus trabajadores, algunos municipios eligen festejar este día con asueto administrativo. Pero cada intendencia tiene la potestad de determinar si se adhiere a este día no laborable, por lo que se recomienda consultar en cada uno si hay asueto o no para los empleados municipales y, en caso de celebrarse el Día del Trabajador Municipal, cómo funcionarán los servicios en este día.

El Día del Trabajador Municipal se celebra en algunas intendencias con asueto administrativo

Efemérides del 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1656 – Nace el físico y astrónomo inglés Edmund Halley .

1674 – Muere el poeta inglés John Milton, autor de El paraíso perdido.

1793 – En París, Francia, el Museo Louvre abre sus puertas al público por primera vez.

1847 – Nace el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela Drácula.

autor de la novela 1914 – Nace el actor y cineasta estadounidense Norman Lloyd .

1928 – Se funda la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

1935 – Nace el actor francés Alain Delon .

1936 – Nace la actriz italiana Virna Lisi .

1946 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico neerlandés Guus Hiddink.

1954 – Nace el escritor japonés Kazuo Ishiguro. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2017.

1969 – Nace el actor y presentador argentino Hernán Caire.

1975 – Nace la actriz estadounidense Tara Reid.

1980 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Sebastián Battaglia.