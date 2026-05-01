Carl Jung, referente de la psicología profunda: “La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar cosas”

La soledad suele asociarse con estar físicamente solo, pero muchas veces aparece incluso cuando hay personas alrededor. Es una sensación más profunda, vinculada a la dificultad de sentirse comprendido y de poder expresar lo que realmente importa. En esa línea, Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda, desarrolló una mirada que sigue vigente: para él, la soledad no tenía tanto que ver con la ausencia de compañía, sino con la imposibilidad de comunicar pensamientos o emociones significativas. “La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que a uno le parecen importantes”, explicó en su libro Recuerdos, sueños, pensamientos.

Esta perspectiva se diferencia de la idea actual de “soledad no deseada”, que suele enfocarse en la falta de vínculos o en el aislamiento social. Si bien esa problemática existe y preocupa, sobre todo en jóvenes y personas mayores, Jung pone el foco en otro tipo de desconexión: la comunicativa. Es la experiencia de estar acompañado pero no lograr compartir lo esencial, de sentir que lo propio no encuentra lugar o interés en los demás. En esos casos, la soledad no se reduce con más gente, porque el problema no es la cantidad, sino la calidad del vínculo.

El enfoque de Jung sobre la incomunicación emocional Bettmann - Bettmann

El propio Jung describía esta vivencia como algo presente desde su infancia, marcada por un mundo interior intenso y por la sensación de no poder expresar todo lo que pensaba o sentía. Esta forma de soledad también aparece en distintos perfiles, como personas con altas capacidades o quienes se perciben como “diferentes” dentro de su entorno, así como en contextos culturales donde los códigos no son compartidos. En todos los casos, el punto en común es la dificultad para generar un entendimiento real.

El experto planteó la soledad como la falta de comprensión más que de compañía PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Frente a esto, la psicología propone trabajar en las herramientas de comunicación como un camino posible. Animarse a decir lo que se suele callar, encontrar espacios donde hacerlo y conectar desde lo emocional puede ayudar a construir puentes. Porque, en definitiva, la soledad no siempre se resuelve con compañía, sino con la posibilidad de ser escuchado y comprendido.