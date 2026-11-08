Las efemérides del 8 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 8 de noviembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día del Trabajador Municipal en la Argentina.

La jornada elegida para celebrar a las personas que trabajan en los municipios se referencia en el aniversario de la constitución de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (Coema), un 8 de noviembre de 1959.

La organización sindical se originó durante la presidencia de Arturo Frondizi y contó con el impulso de las 62 Organizaciones, una agrupación de sindicatos que seguía la rama gremial del peronismo en ese entonces. Aquella organización sindical surgió para agrupar a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias argentinas y que sigue vigente hoy en día. Para honrar a sus trabajadores, algunos municipios eligen festejar este día con asueto administrativo.

Este domingo 8 se celebra el Día del Empleado Municipal (Foto: Twitter @Emvial)

Pero cada intendencia tiene la potestad de determinar si se adhiere a este día no laborable, por lo que se recomienda consultar en cada uno si hay asueto o no para los empleados municipales y, en caso de celebrarse el Día del Trabajador Municipal, cómo funcionarán los servicios en este día.

Efemérides del 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1656 – Nace el físico y astrónomo inglés Edmund Halley .

1674 – Muere el poeta inglés John Milton, autor de El paraíso perdido.

autor de El paraíso perdido. 1793 – En París, Francia, el Museo Louvre abre sus puertas al público por primera vez.

La Gioconda es una de las obras más vistas y fotografiadas del Museo Louvre Louvre

1847 – Nace el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela Drácula.

autor de la novela Drácula. 1914 – Nace el actor y cineasta estadounidense Norman Lloyd .

1928 – Se funda la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

1935 – Nace el actor francés Alain Delon .

1936 – Nace la actriz italiana Virna Lisi .

1946 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico neerlandés Guus Hiddink.

1954 – Nace el escritor japonés Kazuo Ishiguro. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2017.

Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2017. 1969 – Nace el actor y presentador argentino Hernán Caire.

1975 – Nace la actriz estadounidense Tara Reid.

1980 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Sebastián Battaglia.