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Las efemérides del 8 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En esta fecha se festeja el Día del Trabajador Municipal en todo el territorio argentino; qué otras jornadas importantes se celebran

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Estas son las efemérides de hoy
Estas son las efemérides de hoy

Las efemérides del 8 de noviembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día del Trabajador Municipal en la Argentina.

La jornada elegida para celebrar a las personas que trabajan en los municipios se referencia en el aniversario de la constitución de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (Coema), un 8 de noviembre de 1959.

La organización sindical se originó durante la presidencia de Arturo Frondizi y contó con el impulso de las 62 Organizaciones, una agrupación de sindicatos que seguía la rama gremial del peronismo en ese entonces. Aquella organización sindical surgió para agrupar a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias argentinas y que sigue vigente hoy en día. Para honrar a sus trabajadores, algunos municipios eligen festejar este día con asueto administrativo.

Este domingo 8 se celebra el Día del Empleado Municipal (Foto: Twitter @Emvial)
Este domingo 8 se celebra el Día del Empleado Municipal (Foto: Twitter @Emvial)

Pero cada intendencia tiene la potestad de determinar si se adhiere a este día no laborable, por lo que se recomienda consultar en cada uno si hay asueto o no para los empleados municipales y, en caso de celebrarse el Día del Trabajador Municipal, cómo funcionarán los servicios en este día.

Efemérides del 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

  • 1656 – Nace el físico y astrónomo inglés Edmund Halley.
  • 1674 – Muere el poeta inglés John Milton, autor de El paraíso perdido.
  • 1793 – En París, Francia, el Museo Louvre abre sus puertas al público por primera vez.
La Gioconda es una de las obras más vistas y fotografiadas del Museo Louvre
La Gioconda es una de las obras más vistas y fotografiadas del Museo Louvre Louvre
  • 1847 – Nace el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela Drácula.
  • 1914 – Nace el actor y cineasta estadounidense Norman Lloyd.
  • 1928 – Se funda la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
  • 1935 – Nace el actor francés Alain Delon.
  • 1936 – Nace la actriz italiana Virna Lisi.
  • 1946 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico neerlandés Guus Hiddink.
  • 1954 – Nace el escritor japonés Kazuo Ishiguro. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2017.
  • 1969 – Nace el actor y presentador argentino Hernán Caire.
  • 1975 – Nace la actriz estadounidense Tara Reid.
  • 1980 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Sebastián Battaglia.
  • 1999 – Muere el escritor y poeta peruano César Miró.
  • 2004 – Muere la actriz argentina Nelly Meden.
  • 2007 – Muere el actor y humorista argentino Mario Sánchez.
  • 2010 – Muere el militar y dictador argentino Emilio Eduardo Massera.
  • 2014 – Muere la escritora y traductora argentina Aurora Bernárdez, pareja y albacea literaria de Julio Cortázar.
  • 2020 - Muere Carlos G. Vallés, sacerdote jesuita, matemático y escritor religioso español.
  • Se celebra el Día Mundial del Urbanismo.
  • Se celebra el Día Mundial de la Radiología.
  • Se celebra el Día de la Solidaridad Intersexual.
  • Se celebra en la Argentina el Día del Trabajador Municipal.
  • Se celebra en la Argentina el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro
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