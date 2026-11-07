Un pescado liberó bagres en España en 1974 y 52 años después se convirtieron en una grave amenaza para el país
Lo que comenzó como un negocio privado desencadenó una de las mayores crisis ambientales en los ríos del país; la historia del bagre gigante que hoy atemoriza a los ecosistemas españoles
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En 1974, un pescador alemán liberó ejemplares de siluro (un pez de la familia de los bagres) en el embalse de Mequinenza, sobre el río Ebro, en España. La intención inicial del hombre era criar a los animales para capturarlos y venderlos cuando crecieran, sin medir las consecuencias ecológicas de su acción.
Cincuenta y dos años después, esta introducción se convirtió en una grave amenaza para los ecosistemas fluviales del país.
Características y expansión de la especie
El siluro es considerado el pez de agua dulce de mayor tamaño en Europa. Puede alcanzar los dos metros y medio de longitud y llegar a pesar hasta 100 kilos. Tras su llegada al río Ebro, la especie se adaptó con facilidad al entorno y proliferó hasta extenderse por varias regiones de España, tales como:
- Aragón
- Cataluña
- Extremadura
- País Vasco
- Comunidad Valenciana
Además de España, el animal fue introducido en otros países europeos como Francia, Italia, Dinamarca, Croacia, Países Bajos y el Reino Unido, donde también genera problemas ambientales.
Riesgos para la fauna nativa
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de España, el siluro se encuentra incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
- Hábitat: es un animal sedentario que prefiere aguas tranquilas, turbias y profundas con fondos blandos, e incluso tolera niveles ligeros de agua salobre y contaminación.
- Depredación: su alta capacidad depredadora, principalmente sobre macroinvertebrados y peces nativos, pone en riesgo directo la supervivencia de la fauna autóctona.
Un estudio científico liderado por el doctor en Ciencias Biológicas Carlos Fernández-Delgado, publicado en la revista Fisheries Management and Ecology, señaló que la presencia de este pez provoca descensos drásticos en las poblaciones de barbos (especie autóctona) y de carpas (también invasoras).
Medidas de control
Para frenar su expansión y mitigar el daño ambiental, las autoridades recomiendan implementar acciones estrictas:
- Realizar campañas de sensibilización para evitar el traslado de ejemplares.
- Cumplir estrictamente con la normativa vigente.
- Fomentar la pesca sin retorno y colaborar en tareas de control intensivo junto a los pescadores para disminuir su población.
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