Las cinco frases que delatan una mentalidad pobre, según Robert Kiyosaki

El reconocido empresario y autor Robert Kiyosaki cimentó su influencia global a partir de las lecciones plasmadas en su obra Padre rico, padre pobre. A través de sus conferencias, libros y diversas intervenciones públicas, el orador motiva a sus seguidores a adoptar una estructura de pensamiento orientada a la educación financiera, el ahorro constante y la inversión inteligente. En una entrevista con GO Banking Rates, Kiyosaki enfatizó que las palabras que utilizamos a diario actúan como una fuerza determinante en nuestro destino económico. Según explicó, “el mayor patrimonio que tenemos son los 15 centímetros que hay entre nuestra oreja izquierda y la oreja derecha”.

Robert Kiyosaki es un gurú de las finanzas y autor del libro Padre Rico y Padre Pobre

Bajo esta premisa, el autor identifica una serie de expresiones que, a su juicio, revelan una mentalidad limitada. En una recopilación difundida originalmente por el sitio Medium, se distinguen cinco frases recurrentes que, según el conferencista, actúan como barreras psicológicas frente al crecimiento personal:

La primera de ellas es la afirmación de que “el dinero es la raíz de todos los males” . Para el autor, esta sentencia es errónea, ya que el dinero es meramente un medio; el verdadero factor de cambio no es la acumulación de capital per se, sino la inteligencia aplicada a la gestión financiera. Como subraya el experto, “este no resuelve los problemas y la inteligencia sí lo hace”.

. Para el autor, esta sentencia es errónea, ya que el dinero es meramente un medio; el verdadero factor de cambio no es la acumulación de capital per se, sino la inteligencia aplicada a la gestión financiera. Como subraya el experto, “este no resuelve los problemas y la inteligencia sí lo hace”. Otra actitud que el autor cataloga como negativa es la frase “no es para mí” . Esta autolimitación inicial es vista por Kiyosaki como un freno al potencial propio. Su enfoque sostiene que la confianza en uno mismo es el eje central del éxito, y destaca que “tu mente es tu mayor activo y quien se prepara día con día para el éxito es quien termina alcanzándolo”.

. Esta autolimitación inicial es vista por Kiyosaki como un freno al potencial propio. Su enfoque sostiene que la confianza en uno mismo es el eje central del éxito, y destaca que “tu mente es tu mayor activo y quien se prepara día con día para el éxito es quien termina alcanzándolo”. En una línea similar se encuentra la expresión “nunca seré rico” . El autor interpreta este pensamiento como una señal de conformismo ante la vida, producto de una educación que no ha fomentado el deseo ni la lucha por mejorar las condiciones materiales existentes.

. El autor interpreta este pensamiento como una señal de conformismo ante la vida, producto de una educación que no ha fomentado el deseo ni la lucha por mejorar las condiciones materiales existentes. Por otro lado, la frase “no me interesa ganar” es señalada como un síntoma de evasión competitiva. Aunque algunas personas utilicen esta expresión para distanciarse del materialismo, el experto advierte que evitar el esfuerzo o la competencia profesional suele traducirse en un estancamiento inevitable.

es señalada como un síntoma de evasión competitiva. Aunque algunas personas utilicen esta expresión para distanciarse del materialismo, el experto advierte que evitar el esfuerzo o la competencia profesional suele traducirse en un estancamiento inevitable. Finalmente, Kiyosaki identifica la sentencia “no puedo pagarlo” como una de las más perjudiciales para la economía personal. Sostiene que esta frase clausura cualquier oportunidad de análisis o superación. Su propuesta consiste en reformular el paradigma mental: reemplazar el bloqueo del “no puedo” por la pregunta estratégica “¿cómo puedo pagarlo?”.

Limitarse, desde un principio, es un concepto negativo (Foto ilustrativa: PIXABAY)

El autor concluye que la distinción entre estar quebrado y ser pobre es fundamental, ya que mientras que la primera es una situación transitoria, la segunda es una condición que se perpetúa a través de actitudes y creencias limitantes que nublan el juicio y restringen las posibilidades de desarrollo individual en el entorno financiero global actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA