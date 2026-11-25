Las escalofriantes predicciones del Nostradamus brasileño para el 2027: “Caos en hospitales e instituciones financieras”
El parapsicólogo Athos Salomé advierte sobre riesgos tecnológicos inminentes; el experto proyecta un panorama de vulnerabilidad global que afectará infraestructura crítica
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Athos Salomé, conocido en el ámbito digital como el “Nostradamus viviente”, presentó una serie de vaticinios para el año 2027. El brasileño de 40 años señala siete amenazas potenciales para el orden mundial, aunque la preocupación principal radica en los ataques cibernéticos contra redes eléctricas. Según Salomé, hackers especializados paralizarán sistemas operativos y provocarán cortes de suministro durante 72 horas.
Este escenario afectará directamente hospitales, telecomunicaciones, instituciones financieras y sistemas de agua. Salomé declaró al medio británico LADbible: “Entre las amenazas a nuestro modo de vida se encuentra el posible ciberataque a los sistemas que controlan el suministro de electricidad”. El analista estima que estos incidentes generarán pérdidas económicas superiores a miles de millones de dólares.
La inteligencia artificial ocupa un lugar central en sus proyecciones, donde el experto vislumbra una lucha geopolítica por el control de patentes y descubrimientos científicos. Salomé sostiene que fondos soberanos de Oriente Medio o del Sudeste Asiático buscarán adueñarse de empresas biotecnológicas para manipular mercados y mapas geopolíticos. Además, el parapsicólogo prevé que la tecnología creará su primer invento sin intervención humana, lo cual generará problemas legales inéditos sobre la autoría de algoritmos.
La creciente demanda de energía para refrigerar centros de datos de inteligencia artificial causará, según el relato el vidente, un severo racionamiento hídrico en ciudades del sur de Europa y del suroeste de Estados Unidos hacia el tercer trimestre de 2027.
El fenómeno climático El Niño persistirá durante el próximo año: Salomé alerta sobre una combinación de sequías, olas de calor y lluvias torrenciales que pondrán en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Las pérdidas en cosechas transformarán este evento meteorológico en una crisis económica y humanitaria.
En el plano sanitario, el místico menciona una nueva amenaza epidemiológica con origen en el Sudeste Asiático o África subsahariana. Aunque descarta una magnitud similar a la pandemia de Covid-19, subraya que el evento pondrá a prueba la resistencia de los sistemas de salud globales.
Sudamérica enfrentará tensiones por el litio, donde Salomé identifica al triángulo compuesto por Chile, Argentina y Bolivia como un campo de batalla económico. El inicio de operaciones a gran escala con tecnología de extracción directa de litio alterará los contratos tradicionales y forzará una renegociación de los acuerdos mineros vigentes.
Finalmente, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea emprenderán una carrera urgente hacia la seguridad cuántica. Este avance protegerá datos frente a computadoras más potentes capaces de descifrar contraseñas actuales. A su vez, sentencia que ningún secreto estatal estará a salvo de esta nueva vulnerabilidad digital extrema que marcará el futuro cercano de las potencias mundiales.
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