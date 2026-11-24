A los 90 años, Toshisuke Kanazawa continúa compitiendo en campeonatos de fisicoculturismo y mantiene una exigente rutina de entrenamiento que le permite conservar su fuerza y musculatura. El deportista japonés, que acumula 19 títulos nacionales, atribuye su estado físico a la constancia, una alimentación basada principalmente en productos tradicionales de su país y una serie de hábitos saludables que sostiene desde hace décadas.

En agosto de 2026, Kanazawa volvió a destacarse al ganar su categoría para mayores de 85 años en el Campeonato Japonés Máster de Fisicoculturismo. Su trayectoria incluye incluso una participación en el certamen Mister Universo de 1967, celebrado en Montreal, donde compartió escenario con figuras como Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva.

A pesar de su extensa carrera, el atleta asegura que no tiene intenciones de abandonar el deporte y que uno de sus principales objetivos es demostrar que la edad no necesariamente representa un impedimento para mantenerse activo.

Cómo es la rutina de entrenamiento de Toshisuke Kanazawa a los 90 años

Kanazawa tiene 90 años y ganó 19 campeonatos de fisicoculturismo en Japón (Fuente: FNN)

Nacido en 1936 en la prefectura japonesa de Shimane, Kanazawa comenzó su trayectoria deportiva como nadador. Durante su adolescencia se destacó en las pruebas de 1500 metros libres y soñaba con participar en los Juegos Olímpicos, pero una lesión muscular lo obligó a modificar sus planes.

Fue entonces cuando decidió dedicarse al fisicoculturismo. Durante sus primeros años entrenaba hasta seis horas diarias y mantenía una preparación estricta para desarrollar su musculatura.

Con el paso del tiempo, comprendió que necesitaba adaptar los ejercicios a las posibilidades de su cuerpo. Actualmente, entrena dos horas diarias, seis veces por semana, y prioriza el descanso para facilitar la recuperación muscular.

Entre sus ejercicios habituales se encuentran las dominadas y la prensa de piernas. En cambio, dejó de realizar sentadillas y press de banca, y comenzó a utilizar principalmente máquinas en lugar de pesas libres.

Según explicó en una entrevista con el diario británico The Guardian, la recuperación después de cada sesión requiere más tiempo que durante su juventud, por lo que procura descansar correctamente entre series y dormir alrededor de siete horas cada noche. “Hago lo que es mejor para mí y para mi cuerpo a esta edad”, aseguró.

Arroz integral, soja fermentada y sopa de miso: los alimentos que no faltan en su dieta

La alimentación constituye otro de los pilares de su estilo de vida. El deportista asegura que nunca fumó ni consumió bebidas alcohólicas y que hace varias décadas eliminó la carne y el pescado de su dieta.

El arroz integral, la soja fermentada y la sopa de miso forman parte de su alimentación habitual (Fuente: FNN )

Sus comidas se basan principalmente en arroz integral acompañado de furikake, un condimento tradicional japonés, natto, elaborado con soja fermentada, y sopa de miso, a la que suele incorporar dos huevos crudos.

Además, consume batidos de proteínas, aunque redujo la cantidad diaria para adaptarse a los cambios de su organismo. Mientras que anteriormente tomaba seis, actualmente consume tres porque le resulta más difícil digerir grandes cantidades de líquido.

Kanazawa considera que estos hábitos, junto con la actividad física, fueron fundamentales para mantenerse saludable. Sin embargo, su alimentación responde a necesidades personales y no representa una dieta adecuada para todas las personas mayores.

El objetivo que mantiene después de nueve décadas de vida

Aunque había abandonado las competencias durante varios años, Kanazawa regresó al fisicoculturismo a los 50, motivado por el deseo de acompañar a su esposa, que atravesaba problemas de salud.

Desde entonces, participó en torneos nacionales e internacionales. Incluso, en octubre de 2026 viajó a España para formar parte de un campeonato mundial frente a deportistas considerablemente más jóvenes. Allí manifestó su intención de volver a presentarse a los 93 años, antes de considerar un posible retiro de las competencias.

Sin dudas, su experiencia demuestra la importancia de adaptar el ejercicio a cada etapa de la vida, respetar los tiempos de recuperación y sostener hábitos saludables, sin dejar de lado las actividades que generan satisfacción personal.