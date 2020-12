El príncipe Harry habló sobre el cuidado del agua en un encuentro online. El duque fue calificado de hipócrita debido a los 16 baños que tiene en su mansión y a los continuos jets privados en los que se maneja Fuente: Reuters

El príncipe Harry dio hace unos días un discurso sobre la conservación del agua y del medio ambiente. Sin embargo, tras escuchar sus palabras, muchos lo acusaron de hipócrita debido a que su casa en Montecito, California, tiene nada más y nada menos que 16 baños, además de los dos de la casa de huéspedes.

De acuerdo con el Daily Mail, el príncipe habló durante el lanzamiento de la plataforma de streaming llamada Waterbear. "Cada gota de lluvia que cae del cielo alivia la tierra reseca", dijo. "¿Y si cada uno de nosotros fuera una gota de lluvia, y si a cada uno de nosotros le importara? Al final del día, la naturaleza es nuestra fuente de vida. Pero no se puede inspirar a menos que haya una forma de acción que siga".

Piers Morgan, uno de los mayores críticos de los Sussex, dijo en su programa Good morning, Britain que "Harry debe practicar lo que predica" y calculó cuánta agua usa en su casa de 16 baños.

"El príncipe estaba de vuelta diciéndonos a todos que deberíamos ser como una gota de lluvia. Se trata de curar el mundo del calentamiento global, obviamente, desde su mansión californiana, que casualmente, hablando de gotas de lluvia, tiene 16 baños", apuntó.

Según sus cálculos, cada baño usa unas 4,5 millones de gotas por día, "es decir, si los 16 se usan todos los días, estarían gastando unas 72 millones de gotas diarias". El presentador continuó: "Entonces, cuando el príncipe Harry dice qué pasaría si cada uno de nosotros fuera una gota de lluvia, bueno, Harry, hoy vos estás usando 72 millones de gotas de agua todos los días. ¿Qué hay de tomar algo de eso y ponérselo? No me importa ser una gota de lluvia si te hace sentir mejor, seré una gota de lluvia. Simplemente tomaría mejor las conferencias sobre las gotas de lluvia si no vinieran de alguien que usa aviones privados como un servicio de taxi ".

Morgan concluyó su discurso diciendo: "En serio, 16 baños, taxis jet privados. ¡Dejá de usar aviones privados! Los aviones privados son uno de los mayores consumidores de huella de carbono imaginable. Cerrá algunos de los baños. Tenes que practicar lo que predicas".