Se estima que la enemistad entre los príncipes William y Harry viene de antaño, pero que la llegada de Meghan Markle no hizo más que profundizar la grieta entre los hermanos

Si bien la enemistad entre William y Harry parece provenir desde mucho antes de 2016, cuando Meghan Markle llegó a la familia real, los príncipes hermanos tuvieron nuevos enfrentamientos a raíz de la incorporación de la actriz norteamericana. La duquesa de Sussex, con su personalidad firme y nada complaciente, generó que William y Kate Middleton se sintieran ofendidos en más de una ocasión con las actitudes para ellos reprobables que, al contrario, Harry siempre se empecinó en defender.

La velocidad del compromiso

William se tomó más de una década para decidir si Kate sería una buena compañera para su futuro reino. Harry se enamoró casi a primera vista de Meghan, a quien conoció en julio de 2016. Un año más tarde anunciaron su compromiso y en mayo de 2018 se casaron.

Sin embargo, a William todo le pareció demasiado rápido. Según el historiador real Robert Lacey, éste fue supuestamente uno de los problemas que reavivó el resentimiento entre los hermanos. En su libro Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, Lacey contó cómo a principios de 2017 William le preguntó a Harry si no estaba yendo a demasiada velocidad con Meghan, si le parecía prudente y si estaba feliz, aunque, aclara el autor, siempre pensando en el beneficio de la corona. La reacción de Harry fue directamente no responder y ofenderse.

El nacimiento de Archie

A diferencia de Kate, que soportó salir a las horas a la puerta del hospital con sus tres pequeños recién nacidos cada vez, Meghan ni siquiera autorizó al palacio a que anunciara que estaba de trabajo de parto. ¿Lo peor? Que no se expuso a los medios como su cuñada y que, en cuanto pudo, abandonó el hospital en silencio. Lacey en su libro cuenta que los Cambridge se ofendieron porque Meghan salteó una parte protocolar importante que ellos siempre cumplieron al pie de la letra.

La edición de la Vogue británica a cargo de Meghan Markle

La duquesa incluyó temas como salud mental, el empoderamiento femenino, el racismo y el cambio climático. Muchos la criticaron por el contenido elegido para Vogue, que fue considerado "demasiado político" como para provenir de un miembro de la realeza. El príncipe William fue uno de los primeros detractores de la revista editada por su cuñada. El duque de Cambridge enfrentó a su hermano por el asunto y la reacción de Harry se mantuvo coherente: defendió a su esposa y se sintió cada vez más alejado de su propia familia.

Las declaraciones de Meghan en una entrevista

Después de la gira de Meghan, Harry y Archie por África, se estrenó un documental sobre el viaje que incluía entrevistas a los duques de Sussex. Allí, Markle contó que el trabajo había sido "una lucha" y que "no estaba bien": "Realmente traté de adoptar esta sensibilidad británica de un labio superior rígido. Lo intenté, pero creo que lo que eso hace internamente probablemente sea dañino". Días después, la BBC informó que William estaba furioso por las declaraciones y que se lo hizo saber a Harry.

Las consecuencias del Megxit

Según el libro Finding Freedom, los Sussex filtraron la noticia de su salida de la familia debido a que nadie en el palacio los tomó en serio. De acuerdo con el Daily Mail, William se ofendió con la forma en la que Hary y Meghan gestionaron su renuncia. El libro asegura que el heredero se sintió insultado por la pareja debido a que le faltó el respeto a la monarquía y a la reina.

La publicación del libro Finding Freedom

Si bien Harry y Meghan aseguraron que no tuvieron nada que ver con la edición del libro, el príncipe William siempre estuvo convencido de que su hermano y su mujer sí dieron el consentimiento para que se escribiera la biografía. "William cree que el libro es la forma calculada de controlar la narrativa y que ellos se aprovecharon de sus contactos de entretenimiento para que fueran pintados bajo una luz favorable", afirmó una fuente real a US Weekly sobre el supuesto enojo del duque de Cambridge.

El acuerdo millonario con Netflix

Cuando el príncipe Harry y su esposa decidieron abandonar sus roles como miembros de la realeza a tiempo completo, dejaron en claro que uno de sus primeros objetivos era lograr la "independencia financiera" del resto de la familia. En septiembre, los Sussex lograron su objetivo a través de la firma de un contrato con Netflix de 240 millones de dólares. Cuando se conoció la noticia, una fuente le dijo al diario The Sun que William odiaba ese acuerdo debido a la serie The Crown.