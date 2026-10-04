Las personas con ojos azules tienen un sorpresivo punto en común, según especialistas

Una investigación científica reciente reveló un rasgo particular que une a toda la población mundial con ojos azules. Este color, presente en un porcentaje que oscila entre el 8% y el 10% de los habitantes del planeta, responde a un origen común y a una mutación genética específica. El hallazgo científico despeja dudas sobre la formación de este color y marca una diferencia sustancial frente a otras tonalidades, como los ojos verdes.

El profesor Hans Eiberg, del Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Copenhague, explicó en el sitio especializado Science Daily la naturaleza de este rasgo. Según el experto, los ojos verdes poseen una cantidad reducida de melanina en el iris, lo cual los diferencia de forma radical de los azules. El académico precisó que todos los individuos de ojos azules poseen un vínculo directo con el mismo ancestro. Todos heredaron el mismo interruptor en el mismo lugar de su ADN.

Los ojos verdes significan que la persona tiene una cantidad reducida de melanina en el iris

La ciencia cataloga este color como un rasgo genético recesivo. Esta condición exige la presencia de dos copias del gen para la manifestación del tono en la mirada. Los científicos de la institución danesa identificaron en 2008 el origen de este cambio biológico. La mutación surgió hace diez mil años en un ser humano único. El estudio profundizó en el gen OCA2, responsable de determinar el nivel de pigmento marrón en el ojo humano. La mutación genética propia de los ojos azules proviene de otro gen distinto, denominado HERC2, el cual inhibe la acción del anterior y modifica el color marrón hacia el azul.

Los investigadores sugieren que esta mutación ocurrió durante la migración de los seres humanos desde África hacia Europa. Este hecho histórico explica la alta prevalencia del color azul en las poblaciones de ascendencia europea. El descubrimiento aporta claridad sobre el desarrollo evolutivo de la especie humana y sobre las características faciales que distinguen a las personas. La investigación continúa en fase de actualización constante mediante nuevos datos y herramientas técnicas.

Los ojos azules, un motivo de investigaciones de científicos daneses

La ciencia busca respuestas adicionales para consolidar estas teorías sobre la herencia genética. Los datos actuales marcan un avance significativo en la comprensión del ADN humano y los factores que definen la pigmentación ocular. La comunidad científica celebra estos hallazgos como un pilar fundamental para futuras investigaciones en genética molecular. Los especialistas mantienen un seguimiento riguroso sobre los diversos mecanismos biológicos que determinan los rasgos físicos.

Este tipo de revelaciones permite profundizar en el conocimiento sobre la historia de la humanidad y los procesos biológicos que transformaron el aspecto de los grupos humanos tras miles de años de desplazamiento geográfico y adaptaciones biológicas en diferentes continentes. El estudio de la Universidad de Copenhague permanece como la referencia técnica principal para comprender este fenómeno biológico singular que define la mirada de millones de personas en la actualidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA