Le cobraron una fortuna por dos cafés y una agua y su “venganza” generó amplio repudio en redes

Las historias de los clientes que asisten a un bar o restaurante y se van insatisfechos son moneda corriente en las redes sociales.

En una rutina que parece idéntica en la mayoría de los casos, estas personas concurren a un comercio para luego compartir en redes un detalle de su comida o refrigerio (generalmente la cuenta) que luego se convierte en el centro de los debates.

En esta oportunidad, la historia transcurrió en Madrid, España, donde un hombre identificado como Javier Sanz se dirigió al restaurante llamado El Patio, ubicado en una zona bien turística y que, generalmente, tiene precios un poco más elevados que otras zonas de la capital española.

El descargo de este usuario en las redes sociales al advertir el precio de dos cafés y un agua

Al asistir a este reconocido lugar gastronómico, Javier pidió dos cafés y un agua mineral, lo que tuvo un costo final de 26 euros (5500 pesos, aproximadamente, en Argentina).

A partir de que el ticket llegó a su mesa, el cliente mostró su queja en el establecimiento e indicó, en su cuenta de Twitter, cuál fue su reacción: “¿Conoces algún sitio más caro en Madrid? Me acaban de cobrar 26 euros por dos cafés y un agua. Postdata: no dejé propina”, expresó, indignado.

Una vez que el contenido tomó carácter de viral, el usuario recibió varios likes (también llamados “me gusta”) y muchos comentarios reprobatorios sobre su accionar. No todos, claro, pero la gran mayoría destacaron que se trataba de un establecimiento bastante exclusivo y que lo “desubicado” era su “represalia”.

“Si vas al Four Season o al centro de Madrid, con decoración de lujo, sitio exquisito, cuarenta camareros, privacidad, comodidad y buen ambiente, lo que menos vale ahí es el café. Si no te gusta, deberías ir a otro bar”; ¿Pero ese café era en taza de oro o qué?”; “En el mismo sitio, me comí una hamburguesa por 40 euros. Creo que no hay lugar más caro en Madrid”.

“Estoy de acuerdo que no es barato. Pero tenemos que tener un poco de sentido común: un hotel 5 estrellas lujo, donde la habitación más barata por noche supera los 1.000 euros no esperes pagar poco, estás pagando el sitio y la exclusividad”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Fue a comer a California y en la cuenta recibió un recargo que llamó la atención

Las historias en el mundo de la gastronomía son variadas y en distintas partes del mundo, las situaciones van cambiando según la legislación de cada país. En el caso particular de los Estados Unidos, los comercios agregaron una tarifa para cubrir los costos del seguro médico de los empleados, una situación que generó mucha controversia y afectó a los clientes.

Así fue como una joven llamada Ashley asistió a un local ubicado en California y al terminar de comer, pidió la cuenta. Al llegar la misma, se sorprendió con el ítem del recargo del 5 por ciento bajo el concepto de “salud del empleado” y publicó en su cuenta de TikTok cómo se sintió al verlo.

“Mi pensamiento inmediato es: ‘¿Qué es la salud de los empleados? ¿Qué significa eso?’”, relató esta persona, quien pagó este recargo, pero no quedó del todo conforme con la actitud del lugar, al alegar que no tenía certeza si realmente ese dinero iba a ser utilizado con el fín propuesto.

LA NACION