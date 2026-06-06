Ni gimnasio ni ejercicios intensos: el hábito simple que combate la rigidez corporal

Pasar largas horas sentado se convirtió en una rutina habitual para muchas personas, ya sea por cuestiones laborales, académicas o simplemente por el tiempo dedicado al ocio. Aunque pueda parecer inofensivo, mantener la misma postura durante gran parte del día suele provocar rigidez y molestias en zonas como la espalda, las caderas y los hombros. Frente a esta realidad, existe un hábito simple que gana popularidad por su capacidad para ayudar a liberar tensiones y recuperar la movilidad luego de permanecer sentado durante ocho horas o más.

Especialistas en movimiento y entrenamiento coinciden en que, además de realizar actividad física de manera regular, existe un hábito simple que puede ayudar a aliviar las molestias asociadas a pasar muchas horas sentado: levantarse con frecuencia para caminar y mover el cuerpo.

Por eso, recomiendan hacer pequeñas pausas activas durante la jornada, idealmente cada 30 a 60 minutos. No se trata de llevar a cabo ejercicios intensos, sino de cambiar de posición, caminar unos minutos y movilizar las articulaciones para reducir la rigidez acumulada.

Qué movimientos pueden realizarse para aliviar la rigidez

Uno por uno: los mejores ejercicios, según los expertos (Imagen ilustrativa con IA)

Caminar unos minutos por la oficina, la casa o cualquier espacio disponible.

Mover los hombros hacia adelante y hacia atrás para liberar tensión acumulada.

Realizar círculos suaves con los brazos para favorecer la movilidad articular.

Estirar de forma ligera las caderas, una de las zonas que más se resiente al permanecer sentado.

Flexionar y extender las piernas para activar la circulación y reducir la sensación de pesadez.

El objetivo de estas pausas es volver a poner el cuerpo en movimiento después de largos períodos de inmovilidad, durante los cuales los músculos y las articulaciones permanecen en la misma posición. Los especialistas destacan que este hábito no solo ayuda a disminuir la rigidez, sino que también puede favorecer la movilidad articular, mejorar la circulación sanguínea, reducir la sensación de cansancio, contribuir a una mejor postura y aumentar la concentración a lo largo de la jornada.

Uno de los errores más comunes es esperar a sentir dolor o molestias importantes para levantarse. Por eso, los entrenadores recomiendan incorporar estas pausas de manera preventiva y constante, sin necesidad de realizar rutinas exigentes ni pasar horas en el gimnasio. En muchos casos, dedicar apenas unos minutos a caminar y movilizar el cuerpo puede marcar una diferencia significativa al final del día.