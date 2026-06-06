Ni gimnasio ni ejercicios intensos: el hábito simple que combate la rigidez corporal
Una acción constante gana protagonismo como herramienta para contrarrestar los efectos del sedentarismo; enterate en esta nota de qué se trata
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Pasar largas horas sentado se convirtió en una rutina habitual para muchas personas, ya sea por cuestiones laborales, académicas o simplemente por el tiempo dedicado al ocio. Aunque pueda parecer inofensivo, mantener la misma postura durante gran parte del día suele provocar rigidez y molestias en zonas como la espalda, las caderas y los hombros. Frente a esta realidad, existe un hábito simple que gana popularidad por su capacidad para ayudar a liberar tensiones y recuperar la movilidad luego de permanecer sentado durante ocho horas o más.
Especialistas en movimiento y entrenamiento coinciden en que, además de realizar actividad física de manera regular, existe un hábito simple que puede ayudar a aliviar las molestias asociadas a pasar muchas horas sentado: levantarse con frecuencia para caminar y mover el cuerpo.
Por eso, recomiendan hacer pequeñas pausas activas durante la jornada, idealmente cada 30 a 60 minutos. No se trata de llevar a cabo ejercicios intensos, sino de cambiar de posición, caminar unos minutos y movilizar las articulaciones para reducir la rigidez acumulada.
Qué movimientos pueden realizarse para aliviar la rigidez
- Caminar unos minutos por la oficina, la casa o cualquier espacio disponible.
- Mover los hombros hacia adelante y hacia atrás para liberar tensión acumulada.
- Realizar círculos suaves con los brazos para favorecer la movilidad articular.
- Estirar de forma ligera las caderas, una de las zonas que más se resiente al permanecer sentado.
- Flexionar y extender las piernas para activar la circulación y reducir la sensación de pesadez.
El objetivo de estas pausas es volver a poner el cuerpo en movimiento después de largos períodos de inmovilidad, durante los cuales los músculos y las articulaciones permanecen en la misma posición. Los especialistas destacan que este hábito no solo ayuda a disminuir la rigidez, sino que también puede favorecer la movilidad articular, mejorar la circulación sanguínea, reducir la sensación de cansancio, contribuir a una mejor postura y aumentar la concentración a lo largo de la jornada.
Uno de los errores más comunes es esperar a sentir dolor o molestias importantes para levantarse. Por eso, los entrenadores recomiendan incorporar estas pausas de manera preventiva y constante, sin necesidad de realizar rutinas exigentes ni pasar horas en el gimnasio. En muchos casos, dedicar apenas unos minutos a caminar y movilizar el cuerpo puede marcar una diferencia significativa al final del día.
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