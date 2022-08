Le estaban por robar en la calle, pero una insólita respuesta lo salvó: “Creí que me iba a vender algo”

Día a día en la Argentina, son cientos las personas que son víctimas de robos, con escenarios de toda clase de violencia. Sin embargo, en esta ocasión, la situación tomó un giro inesperado. Un joven utilizó las redes sociales para contar el insólito momento que vivió uno de sus amigos, quien evitó que le sustraigan sus elementos personales gracias a una peculiar distracción. Como respuesta, generó diversas reacciones entre los usuarios que volvieron viral el mensaje.

A través de su cuenta de Twitter, el usuario @Jeretambu1 compartió una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp. Allí mantuvo una conversación con sus amigos y uno de ellos decidió relatar un hecho puntual. “Me parece que me trataron de robar recién”, les dijo el protagonista, identificado como Agustín. Ante esto, un joven llamado Exequiel le respondió sorprendido: “¿Cómo que te parece?”.

En su cuenta de Twitter, un joven relató el insólito episodio que vivió uno de sus amigos Twitter @Jeretambu1

Para despejar las dudas e inquietudes sobre lo que sucedió, el afectado dio detalles de lo ocurrido: “Es que fue raro. Iba caminando con los auriculares y venía un chico de frente con una bolsa, creí que me iba a vender algo, así que me mentalicé, por si me frenaba, para decirle ‘no, gracias’”.

Y continuó: “Entonces se me paró enfrente y me dice ‘amigo, dame todo’. Y lo esquivé, le dije ‘no, gracias’. Cuando me di cuenta él siguió caminando y yo me quedé pensando todo. Así que si quieren robarles, respondan ‘no, gracias’ y listo”. En la conversación se puede ver la reacción de Exequiel, que comenzó a reír ante el relato de su amigo.

Ante el mensaje, muchos usuarios aprovecharon para hablar de algunas experiencias similares que vivieron. “Un domingo en el barrio de San Cristóbal esperaba el 86 a la salida del trabajo. Estaba sola en la parada, cuando viene un chico y me dice ‘dame la cartera’. Yo, con auriculares puestos, le dije ‘no, si es mía’. Me corrí medio metro y se fue”, comentó una joven.

Algunas de las reacciones de los usuarios en la red del pajarito Twitter @joaking_01

“Me pasó algo similar, venían dos chicos en bicicleta, se cruzaron en mi camino para obligarme a parar y robarme, pero como estaba medio enojado y escuchando música, esquivé la rueda y seguí. Les dije ‘cuidado’, porque creí que se les había caído la bicicleta y si yo llegaba a ser una anciana la hubieran lastimado. Después me percaté que me intentaron robar”, sostuvo otro.

Como suele suceder en la red social del pajarito, muchos demostraron su ingenio y creatividad con memes para intentar ponerle un poco de humor a la situación. “El ladrón, después de hacer dos metros”, escribió la cuenta @bd_wal, junto con la foto de Tony el gordo, un personaje de Los Simpson.

Los usuarios de Twitter bromearon con la hilarante situación que vivió el joven Twitter @bd_wal

Por otro lado, una persona se encargó de darle una explicación a la reacción que tuvo el joven. “Eso de verdad funciona, y el fenómeno tiene un nombre en psicología. No lo recuerdo ahora, pero es cuando una respuesta aparenta tener sentido, pero es absurda y te genera un lapsus en el que perdés el pensamiento crítico un par de segundos. En hipnosis se usa bastante”, aseguró.

En cuatro días, el posteo recibió 281.600 mil Me gusta y 22.300 Retuits. Actualmente, acumula anécdotas, opiniones, reacciones positivas y comentarios de todo tipo. De esta particular manera, el joven demostró que, sin buscarlo, se salvó de un robo.