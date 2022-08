Le negaron un estudio médico por su edad y al poco tiempo recibió un diagnóstico devastador

Philecia LaBounty, una residente estadounidense, se volvió viral en TikTok por contar la historia de cómo descubrió un cáncer de mama que casi acaba con su vida. Transcurría el año 2018 y esta joven, de 35 años, no se sentía cómoda con el corpiño que llevaba puesto, ya que sentía un bulto pequeño sobre uno de sus senos.

Para aquel entonces, Philecia no tenía seguro, así que, ante la preocupación, acudió a un centro médico gratuito para hacerse un ultrasonido, el cual no arrojó resultados alarmantes. No obstante, su presentimiento le decía que debía investigar en su cuerpo para hallar la causa de ese pequeño montículo y solicitó una mamografía a su doctor, pero este descartó que se tratara de algo grave y rechazó su solicitud.

La negligencia médica hizo que el tumor se desarrollara Instagram @philecia

Los argumentos del especialista se enfocaron en que esta mujer era muy joven y que no tenía antecedentes cancerígenos en su familia, por lo que minimizó las dolencias de la paciente y el tema quedó ahí.

”Tuve un análisis de sangre perfecto, sin otros síntomas, sin otras masas, por lo que negaron cualquier otro tratamiento, me dijeron que era demasiado joven para tener cáncer de mama, que estaba sana, que solo era un quiste y que regresara si me molestaba”, aseguró LaBounty en un video que compartió en su perfil de TikTok.

Una fuerte noticia

Ocho meses después de esto, a Philecia le diagnosticaron cáncer de mama etapa cuatro, un muy avanzado estado del tumor que comprometía considerablemente su vida. Ahora, con 35 años, quiere generar conciencia social en las mujeres para que cuiden de su cuerpo. “Si hubiera visto a alguien con quien me relacionaba, que hable sobre esto, me habría tomado mi situación más en serio y luchaba más duro. Habría encontrado una manera de pagar una mamografía”, precisó.

”Si puedo salvar una vida vale todo lo que publiqué”, agregó. Según relató, en los meses previos a que los especialistas dieran con el diagnóstico, el bulto creció hasta 8 centímetros y ya no podía ponerse vestidos ajustados debido al dolor que producía la presión de la tela contra el tumor.

La preocupación volvió a invadirla y allí no dudó un segundo en asistir a un centro médico de calidad. Al llegar, ingresó de urgencia a la sala de mamografías y ultrasonidos. Según se escuchó en sus narraciones, en el rostro del médico que la atendió se podía ver una notable preocupación.

Le negaron una mamografía por su edad y luego se enteró de un resultado devastador

El profesional entraba y salía de la sala con los resultados del examen para consultar si efectivamente se trataba de un cáncer avanzado. Al término de la revisión, los técnicos dieron el parte: LaBounty atravesaba una etapa 4. “Fue entonces cuando supe que era realmente malo. Mi corazón se hundió. Tenía miedo de perder mi vida, mi familia, mi novio, es aterrador”, reconoció.

La negligencia médica hizo que el tumor se desarrollara Instagram @philecia

Tratamiento de por vida

Desde entonces, la mujer estuvo en constantes tratamientos de quimioterapia para intentar combatir el tumor y, aunque presentó mejoras, remarca que “tendrá que estar en tratamiento de por vida”.

Philecia LaBounty durante un proceso de recuperación de quimioterapia. Foto: Instagram: @philecia

Los médicos tuvieron que extirparle los ovarios y las trompas de Falopio para que los cambios hormonales no volvieran a generar complicaciones. A pesar de todo, afirma que seguirá adelante y no se dejará llevar emocionalmente por la enfermedad.

“Hay mucho más para consumir mi tiempo que obsesionarme con mi cáncer. Trato de llevar una vida normal más que una vida con cáncer”, concluyó.