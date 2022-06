Le trajeron la cuenta, tenía la tarjeta de crédito bloqueada y la respuesta del restaurante fue contundente

Una usuaria de las redes sociales relató la pesadilla que vivió con su tarjeta de crédito mientras estaba de viaje en los Estados Unidos. Según explicó Diana García Ocampo, la mujer afectada, se llevó una gran sorpresa al momento de pagar el ticket del restaurante a donde había ido a pasar un momento de distensión. La historia la contó a través de su perfil de LinkedIn y no tardó en viralizarse.

La mujer, oriunda de Colombia, comenzó a relatar el viaje que había hecho a ese país, donde experimentó un episodio angustiante. “Les quiero contar algo que me acaba de suceder y, lejos de quejarme, me parece interesante analizar los esquemas de atención al cliente que pueden manejar las diferentes empresas”, sostuvo García Ocampo. En ese sentido, contó que mientras escribía el texto estaba en los Estados Unidos, pero que antes de viajar había hecho los trámites correspondientes y había dado aviso a su banco sobre la fecha y destino para evitar problemas de seguridad y bloqueo del plástico.

La publicación se hizo viral donde destacaron el gesto que tuvo el restaurante Instagram Moku

“Le avisé a mi banco que iba a viajar para no tener problemas con mi tarjeta de crédito, la cual he venido usando sin problemas hasta hoy. Entro a un restaurante, después de un día cansado, sola, para relajarme un poco, a comer y tomar algo. Al intentar pagar la cuenta me sale ‘tarjeta bloqueada por posible fraude’. Mi reacción fue de ‘casi colapso”, relató la mujer. En ese momento había comenzado la pesadilla, ya que en medio de esa situación decidió llamar a la tarjeta de crédito pero allí le dijeron que tenía que comunicarse con el banco emisor del plástico.

Tras escuchar la respuesta que le dio el personal de la tarjeta de crédito, dijo que le indicaron que volviera a llamar al banco lo antes posible. “Estoy fuera del país, no tengo como hacer una llamada internacional. No me contestan los correos y no veo otros canales de comunicación chat o algo así, en las redes sociales tampoco contestan. Soy cliente hace más de 10 años y nunca he tenido un atraso en un pago”, explicó.

El ticket en cero que compartió García Ocampo LinkedIn Diana Patricia García Ocampo

Más allá de la tensa situación que atravesó, no dudó en remarcar que en el restaurante tuvieron un gesto que le devolvió la esperanza. “La reacción de Moku Kitchen fue ‘disfruta tu comida y tu viaje, entendemos por lo que puedes estar pasando. Todo tu pedido es cortesía de la casa’”, describió que fue la respuesta sorpresiva que tuvo del lugar. “Nunca me habían visto en la vida, yo igual tenía cómo pagar en efectivo y no me quisieron recibir el dinero, yo me emocioné hasta el alma”, acotó.

Por último, la mujer aseveró que el problema con su tarjeta sigue sin resolverse aunque se había puesto en marcha para ver cómo solucionarlo. “De lo que sí estoy segura es que este restaurante ahora es mi preferido. Volveré, traeré gente y, además, la comida más deliciosa que he comido por estos lares. Si están en Honolulú, por favor no dejen de pasar por acá. Cliente fiel y agradecida a partir de hoy”, sintetizó.