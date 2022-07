Se despertó a la mañana y encontró en su cama una extraña criatura: “Sabía que no era algo bueno”

Luego de largas horas de sueño, Jesse Pye se despertó a las 7 de la mañana para comenzar con su día. Aún un poco dormido, el hombre de 35 años salió de la cama y desde una corta distancia notó que no había descansado solo. Una gran figura negra se movía sobre su acolchado. En un primer momento pensó que había una serpiente, luego dudó si en realidad se trataba de un gusano; sin embargo, sabía que ninguna de las dos opciones era cierta, ya que se trataba de una criatura que nunca antes había visto. Su gran susto de inmediato se viralizó.

“Mi reacción inmediata fue moverme lentamente y tomar mis lentes y mi teléfono. Empecé a filmarlo porque no podía creer lo que veía”, detalló el joven en diálogo con Pen News ante la situación que atravesó en su hogar en Texas, Estados Unidos. Sin escatimar en detalles, habló sobre su primera impresión: “Vi algo negro que parecía una serpiente o un gusano gigante, no estaba seguro de qué era, pero sabía que no era bueno”.

El animal es venenoso (Foto captura video)

Fueron pocos minutos los que tardó Jesse para determinar que se trataba de ciempiés, pero aquellas características tanto tenebrosas como sorprendentes que vislumbró en este animal no encajaban del todo con lo que el estaba viendo en su cama, y que tanto estupor le causó.

Con la filmación que pudo realizar, se puede visualizar al animal desplegando sus destrezas para imponerse ante las rugosidades del cubrecama. Allí se ve que tiene dos tonalidades, mientras que su cuerpo conformado por segmentos es muy oscuro, llegando al negro, tanto sus patas como sus tenazas. Las dos tenazas que nacen desde la cabeza tienen tonalidades naranjas, y en este caso, tienen una gran longitud y allí alberga el veneno que puede lanzar al sentirse en peligro.

Se encontró una espantosa criatura

Luego de grabar el momento, capturó al animal y con sumo cuidado lo sacó del lugar y lo devolvió a la naturaleza, pero allí no terminó el asunto, ya que decidió saber frente a qué había estado durante toda la noche.

Luego de una búsqueda en Internet, conoció que se trataba de una especie sumamente peligrosa, frente a la que su vida corrió peligro. Llamada escolopendra gigante, es un ciempiés de la familia de los miriápodo, que puede medir entre 26 y 30 centímetros; su alimentación es carnívora: comen cucarachas, escorpiones, grillos, saltamontes, mariposas, tarántulas, lagartijas, ratones y murciélagos.

El hombre lo quitó del lugar y averiguó qué tipo de animal es (Foto captura video)

Su especie se puede encontrar principalmente en Venezuela y Colombia, sin embargo en Estados Unidos comenzó a hacerse presente en los últimos tiempos. Esta presencia causa un gran temor debido a que su veneno podría ser letal para el ser humano, aunque rara vez sucede esto. Asimismo, quien sea víctima de la mordedura de este animal atraviesa un doloroso cuadro con una inflamación severa, escalofríos, fiebre y debilidad. En esta ocasión, la situación no causó ninguna consecuencia que lamentar, pero si la viralización causó alerta en los pobladores.